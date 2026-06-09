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ברינה יגילו

חסידי זוועהיל, סקולען ועכו פיזזו יחדיו בבני ברק | צפו בתיעוד

בבני ברק נחגגה השבוע שמחת הנישואין של החתן, נכדם של האדמו"ר מזוועהיל והגה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק, עב"ג הכלה בת הרב שלמה זלמנוביץ מגארליץ עכו | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים רב (חסידים)

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שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)
שמת בית סקולען - זוועהיל (צילום: שוקי לרר)

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האדמו"ר מזוועהילסקולעןהרב בעריל שטרן

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