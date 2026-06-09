חסידי זוועהיל, סקולען ועכו פיזזו יחדיו בבני ברק | צפו בתיעוד
בבני ברק נחגגה השבוע שמחת הנישואין של החתן, נכדם של האדמו"ר מזוועהיל והגה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק, עב"ג הכלה בת הרב שלמה זלמנוביץ מגארליץ עכו | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים רב (חסידים)
בבני ברק נחגגה השבוע שמחת הנישואין של החתן, נכדם של האדמו"ר מזוועהיל והגה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק, עב"ג הכלה בת הרב שלמה זלמנוביץ מגארליץ עכו | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים רב (חסידים)
בבני ברק התכנסו המונים לסעודת הילולא מרכזית, במלאת עשור שנים להסתלקותו של אוהבם של ישראל, בעל הייסורים האדמו"ר ה'מאורי מרדכי' מזלאטשוב זצ"ל |במהלך הסעודה נשאו דברים: הדיין הגאון החסידי רבי אברהם יעקב איצקוביץ; האדמו"ר מקאליב; ממלא מקומו, אב"ד זלאטשוב, ועוד רבנים רמי מעלה, אשר העלו קווים לדמותו היוקדת והנשגבת של האי צדיק וקדוש (חסידים)
מאות חסידי ויז'ניץ באלעד קידמו השבוע ברינה את פני האדמו"ר מויז'ניץ, שהופיע לביקור הוד בעיר וזאת לאחר תקופה ארוכה שלא ביקר במוסדותיו הק' ברחבי הארץ • במהלך הביקור פיאר האדמו"ר את שמחת שבע הברכות לנכדתו בשילוב מעמד חצי יובל למוסדות החסידות בעיר • בסיום השמחה קם הרבי לריקוד נלהב והכריז מהי תפקידו של כל יהודי בעולם • סיקור ענק (חסידים)
"לא מפחדים מהטילים, לא סומכים על ארה"ב": רגע משעשע נרשם במסיבת החומש של תלמוד תורה 'בני אברהם' פיטסבורג באשדוד, כאשר ילדי כיתות א' הניפו את דגלי המעצמות במפגן אמונה מיוחד • נשיא המוסדות האדמו"ר מפיטסבורג חילק את החומשים ובירך את הילדים, האבות והסבים שפרצו בריקוד • צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה נכדת האדמו"ר מבאבוב 45, בת לחתנו הרה"צ רבי יעקב יצחק שטרנבוך, בן הגה"צ רבי אשר חיים שטרנבוך, דומ"ץ בקהל מחזיקי הדת באנטוורפן. עב"ג החתן, בן הרה"ג רבי משה מאסקאוויטש, בן הגה"צ רבי יצחק אלעזר מאסקאוויטש, אב"ד שאץ | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות במרכז בורו פארק (חסידים)
בחצה"ק קוזמיר ציינו עשרים שנה להסתלקותו של האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל | בטיש שערך האדמו"ר מקוזמיר השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים | בסיום הטיש עלה האדמו"ר לירושלים שם העתיר לרפואת מקורבו הנאמן שאושפז לאחר אירוע מוחי במירון | צפו בתיעודים (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי המבקר בימים אלו בלייקווד לטובת מוסדותיו הק', הגיע אמש לביקור אצל האדמו"ר מהארנסטייפל | במהלך הביקור הרחיבו האדמו"רים בנועם שיח במנהגי בית טשערנוביל, ובשגב עבודתם הק' של מאורי החסידות בשנות דור להשפיע כל טוב לעדרים מתוך שפע והרחבת הדעת (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי בת הגה"צ גאב"ד זוועהיל ונכדת הגרח"צ שפירא ראב"ד בעלזא, עם החתן הרב אברהם דוד באב"ד ממצוייני ישיבת טשעבין, נכד הגר"י באב"ד והאדמו"ר מנדבורנה לונדון, בן הגרי"מ באב"ד אב"ד קנין תורה (חרדים)
מאות חסידי ויז'ניץ מונסי שהו במהלך השבת האחרונה בעיר התורה לייקווד, בצל האדמו"ר שהגיע לעיר לערוך את השבת ביד רמה | בעקבות פטירת הרבנית מרחמסטריווקא ע"ה, מסר בנה, האדמו"ר מלייקווד את בית מדרשו לבן דודו מויז'ניץ מונסי כדי שיערוך שם את סדרי השבת |הרבי ממונסי חשף בסעודה שלישית את שיחת הטלפון המפתיעה, ואף אימץ בשבת את נוסח התפילה ומנהגי החצר המארחת (חסידים)
שבת של התרוממות במושב 'באר יעקב': האדמו"ר מויז'ניץ שבת יחד עם זקני החסידים בני ה-60 ומעלה שהגיעו מכל רחבי תבל | המפגש הייחודי, העובדות ההיסטוריות שנחשפו בשיח החסידים והאווירה המיוחדת שהחזירה את המשתתפים לימי הדורות הקודמים | צפו בתיעודים מערב ומוצאי שבת (חסידים)
בימי שמחתו, עם שמחת נישואי בתו הבכורה למזל טוב, זכה הנגיד ר' ליפא פרידמן להכניס ספר תורה מהודר בתלמוד תורה של החסידות בבורו פארק | ר' ליפא, איש השלום הנודע, חתום על השגת השלום ההיסטורי בסאטמר ע"י חלוקת ירושת האדמו"ר ה'ברך משה' זי"ע לכל יורשיו | בהמשך ערכו הנהלת המוסדות מסיבת שבע ברכות מפוארת לכבודו | צפו בתיעודים מהמעמדים המרוממים (חסידים)
רושם עז הותיר אחריו האדמו"ר מסערדאהעלי, זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, לאחר שסיים את מסע הקודש המרומם בארץ הקודש • במהלך הימים ניצל הרבי את הזמן לתפילות והשתטחות במקומות הקדושים בירושלים ובגליל • צפו בתיעודים נעלים (חסידים)
עם פתיחת גשר הרב לנדא, המקשר בין דרך אם המושבות לרחוב הלח"י בבני ברק, חגגו חסידי גור בשכונת מתחם הסופרים את מעמד חנוכת הבית לבית החסידים החדש של הקהילה | בקביעת המזוזה כובד האדמו"ר החסידי הראשון שמתגורר בשכונה, האדמו"ר ממיאלען (חסידים)
בחצה"ק מודז'יץ ציינו בליל שישי האחרון את ההילולא קדישא של האדמו"ר ה'נחלת דן' ממודז'יץ זצ"ל, בראשות בנו ממלא מקומו האדמו"ר ממודז'יץ | בטיש שולב גם שמחת השבע ברכות לרגל נישואי נכד האדמו"ר, בן לחתנו האדמו"ר מאופלע, עם הכלה, נכדת האדמו"רים משאץ ובישטנא | בשמחה השתתף האדמו"ר מאלכסנדר, גיסו של האדמו"ר ממודז'יץ (חסידים)
בשמחה רבה נחוגה שמחת האירוסין של נכדת האדמו"ר מזוועהיל זצ"ל, בת בכורה לבנו הרב יעקב לייב גולדמן, חתנו של האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, עב"ג החתן בן הרב מרדכי שלמה שטרן, בן הגה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק, וחתנו של האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | בשמחה השתתפו בין השאר, גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים אשר הגיעו לאחל ברכת מזל טוב למחותנים הרמים משני הצדדים (חסידים)
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