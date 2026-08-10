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קרעו שערי שמים

בצל ההדרדרות במצב חתנו | האדמו"ר מקרעטשניף המריא בטיסת בזק לארה"ב 

בעקבות ההחמרה הקשה במצבו של חתנו, האדמו"ר מבית שמואל צבי ספינקא, יצא הרבי מקרעטשניף בטיסה דחופה לניו יורק כדי לבקרו בבית החולים 'מאונט סיני' במנהטן • האדמו"ר מספינקא אשר חלה במחלה הקשה בשנה האחרונה, הורדם לפני ימים אחדים לאחר שסבל מדלקת ריאות חריפה • הציבור נקרא להרבות בתפילה לפני בורא כל יצור (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר מקרעטשניף עם חתנו האדמו"ר מבית שמואל דספינקא (צילום: ארכיון סאסוב)

דאגה גדולה בחצרות הקודש: הידרדרות חמורה חלה בסוף השבוע האחרון במצבו הרפואי של האדמו"ר מבית שמואל צבי ספינקא. בעקבות ההחמרה, יצא חותנו, האדמו"ר מקרעטשניף, בטיסה דחופה ופתאומית לניו יורק, במטרה לבקר את חתנו אהובו המאושפז במצב קריטי בבית החולים 'מאונט סיני' במנהטן.

האדמו"ר מספינקא, המתמודד בשנה האחרונה עם המחלה הקשה, אושפז בדחיפות בערב שבת בבית החולים לאחר שחלה החמרה חמורה במצבו והתפתחו סיבוכים רפואיים, ובהם דלקת ריאות קשה. בעקבות הידרדרות המצב נאלצו הרופאים להרדים את הרבי.

עם נודע דבר ההחמרה, החליט האדמו"ר מקרעטשניף ליטול על עצמו את טרחת הדרך ולטוס לארה"ב, כדי לשהות לצד חתנו ולחזק את בני המשפחה בשעתם הקשה. המסע הבהול נחשב ליוצא דופן, שכן האדמו"ר מקרעטשניף נחלש אף הוא בתקופה האחרונה ואינו נוהג לנסוע לעיתים קרובות אל מחוץ לארץ הקודש.

לפי הערכות, האדמו"ר ישהה בניו יורק כבשבועיים, עד לאמצע חודש אלול.

בחסידות קוראים לכלל ישראל להרבות בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של האדמו"ר רבי יוסף מאיר בן בלומא שרה, בתוך שאר חולי ישראל.
האדמו"ר מקרעטשניףמצב קשההאדמו"ר מבית שמואל דספינקאבית שמואל דספינקא

2 תגובות

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2
רפואה שלימה להאדמו"ר מספינקא, בשורות טובות, כוח"ט, שנה טובה. כי
שמחה ק.
1
נפטר לצערינו
מא

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