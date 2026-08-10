בית שמואל דספינקא הוא מוסד תורני חסידי הממוקם בירושלים, המשמש כמרכז רוחני וקהילתי לחסידות דספינקא. המוסד נקרא על שם רבי שמואל, אחד ממנהיגי השושלת החסידית, ומהווה מרכז לימוד תורה ותפילה עבור חסידי דספינקא ומשפחת האדמו"ר. בית המדרש משמש כנקודת מפגש מרכזית לקהילה החסידית ומקיים פעילות תורנית ורוחנית סדירה.

חסידות דספינקא היא אחת מחצרות החסידות הפועלות בירושלים, והיא ידועה בשמירה על מסורת חסידית עתיקה ובדגש על לימוד תורה ועבודת ה'. בית שמואל משמש כמרכז הפעילות העיקרי של החסידות, בו מתקיימים שיעורי תורה, תפילות במנין קבוע, ואירועים חסידיים לאורך השנה. המקום מהווה גם מוקד לקהילת החסידים המתכנסת בו בשבתות, בחגים ובמועדים מיוחדים.

המוסד ממשיך את מורשת השושלת החסידית ומקפיד על שמירת המנהגים והמסורות המיוחדות לחסידות דספינקא. בית המדרש מתנהל על פי אורח חיים חסידי מסורתי, תוך שמירה על אווירה רוחנית מיוחדת ועל קשר הדוק בין החסידים לבין האדמו"ר. המקום משמש גם כמרכז לחינוך הדור הצעיר בערכי החסידות ובלימוד תורה.

בית שמואל דספינקא ממוקם באחד משכונות ירושלים החרדיות ומהווה חלק בלתי נפרד מהנוף הרוחני של העיר. המוסד פועל במסגרת רשת המוסדות התורניים של חסידות דספינקא ושומר על קשרים עם קהילות חסידיות נוספות בארץ ובעולם. הפעילות במקום כוללת לימוד גמרא, חסידות, הלכה ומוסר, תוך שמירה על המסורת החסידית הייחודית.