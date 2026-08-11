 דלג לתוכן הראשי
בחירות 2026

סקר חדש: בנט משנה מגמה ומתחזק, ארדן ואדלשטיין הרחק מאחוז החסימה

מפלגת 'ישר!' מתחזקת במנדט נוסף ומובילה את המפה הפוליטית | הליכוד נחלשת ל-22, בנט משנה מגמה ומתחזק ל-15 |גלעד ארדן ויולי אדלשטיין הרחק מאחוז החסימה | ש"ס עם שבעה מנדטים בלבד (פוליטי מדיני)

18תגובות
חגגו מוקדם. בנט ולפיד באיחוד (צילום: Miriam Alster/Flash90)

סקר מנדטים חדש של מכון 'מדגם' בראשות מנו גבע שפורסם אמש (שני) בחדשות 12 מציג תמונה מעניינת במפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מתחזקת במנדט נוסף ומגיעה ל-24 מנדטים, בעוד מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו נחלשת ויורדת ל-22 מנדטים.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט מצליחה לשנות את המגמה לראשונה ומתחזקת במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, כשהיא זוכה ל-15 מנדטים. זאת לאחר סדרת סקרים שבהם המפלגה איבדה מנדטים באופן עקבי מידי שבוע.

בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה שומרת על יציבות עם 8 מנדטים, בעוד ש"ס בראשות אריה דרעי נותרת עם 7 מנדטים בלבד.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מתחזקת ועולה ל-11 מנדטים, וכך גם 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן שמקבלת 10 מנדטים.

מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מתחזקת ל-8 מנדטים, בעוד 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' שומרת על 5 מנדטים.

במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי ורע"ם בראשות מנסור עבאס זוכות כל אחת ל-5 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגת 'בית ציוני' של חילי טרופר ויועז הנדל עם 2.7% מהקולות, בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה עם 1.6%, מפלגת ימין בראשות גלעד ארדן עם 1.3% וכחול לבן של בני גנץ עם 0.8%.

על פי הסקר, גוש מתנגדי נתניהו נשאר עם 70 מנדטים והוא כולל בתוכו את מפלגות האופוזיציה הציוניות שזוכות ב-60 מנדטים, והמפלגות הערביות שכוללות 10 מנדטים. מפלגות הקואליציה בראשות נתניהו מנגד מקבלות 50 מנדטים בלבד.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט חוזר להוביל לאחר מספר שבועות של תיקו מול נתניהו. איזנקוט זוכה לנתון של 40%, לעומת נתניהו שמקבל 35%. במצב שבו שניהם המועמדים, 19% השיבו שאף אחד מהם לא מתאים לתפקיד, ו-7% השיבו "לא יודע".

בהשוואה בין נתניהו לבנט, בנט חוזר להוביל עם 37% לעומת נתניהו שמקבל 35%, לאחר סקרים רבים שבהם נתניהו הוביל. 22% השיבו שאף אחד מבין השניים לא מתאים, ו-5% השיבו "לא יודע".

בהשוואה בין נתניהו וליברמן, נתניהו מוביל עם 38% לעומת ליברמן שמקבל 24%, כאשר 34% השיבו שאף אחד מהם לא מתאים לתפקיד.
סקרבחירות 2026

18 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

17
נו נו עוד סקר מפגר של חדשות השמאל מה הפלא אין על 14
יוסף חיים
16
לא אמין!!! בדיחה🤣
שחר
ממש סקר = שקר
בני ברק
15
חבל שערוץ 12 מוליך שולל את השמאל ,אחר כך הם מפסידים בבחירות ,ורוצים להחריב את המדינה.
רוני

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר