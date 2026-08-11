סקר מנדטים חדש של מכון 'מדגם' בראשות מנו גבע שפורסם אמש (שני) בחדשות 12 מציג תמונה מעניינת במפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט מתחזקת במנדט נוסף ומגיעה ל-24 מנדטים, בעוד מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו נחלשת ויורדת ל-22 מנדטים.

מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט מצליחה לשנות את המגמה לראשונה ומתחזקת במנדט אחד לעומת הסקר הקודם, כשהיא זוכה ל-15 מנדטים. זאת לאחר סדרת סקרים שבהם המפלגה איבדה מנדטים באופן עקבי מידי שבוע.

בגזרת המפלגות החרדיות, יהדות התורה שומרת על יציבות עם 8 מנדטים, בעוד ש"ס בראשות אריה דרעי נותרת עם 7 מנדטים בלבד.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מתחזקת ועולה ל-11 מנדטים, וכך גם 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן שמקבלת 10 מנדטים.

מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר מתחזקת ל-8 מנדטים, בעוד 'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' שומרת על 5 מנדטים.

במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל בראשות יוסף ג'בארין ואחמד טיבי ורע"ם בראשות מנסור עבאס זוכות כל אחת ל-5 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות מפלגת 'בית ציוני' של חילי טרופר ויועז הנדל עם 2.7% מהקולות, בל"ד בראשות סמי אבו שחאדה עם 1.6%, מפלגת ימין בראשות גלעד ארדן עם 1.3% וכחול לבן של בני גנץ עם 0.8%.

על פי הסקר, גוש מתנגדי נתניהו נשאר עם 70 מנדטים והוא כולל בתוכו את מפלגות האופוזיציה הציוניות שזוכות ב-60 מנדטים, והמפלגות הערביות שכוללות 10 מנדטים. מפלגות הקואליציה בראשות נתניהו מנגד מקבלות 50 מנדטים בלבד.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, איזנקוט חוזר להוביל לאחר מספר שבועות של תיקו מול נתניהו. איזנקוט זוכה לנתון של 40%, לעומת נתניהו שמקבל 35%. במצב שבו שניהם המועמדים, 19% השיבו שאף אחד מהם לא מתאים לתפקיד, ו-7% השיבו "לא יודע".

בהשוואה בין נתניהו לבנט, בנט חוזר להוביל עם 37% לעומת נתניהו שמקבל 35%, לאחר סקרים רבים שבהם נתניהו הוביל. 22% השיבו שאף אחד מבין השניים לא מתאים, ו-5% השיבו "לא יודע".

בהשוואה בין נתניהו וליברמן, נתניהו מוביל עם 38% לעומת ליברמן שמקבל 24%, כאשר 34% השיבו שאף אחד מהם לא מתאים לתפקיד.