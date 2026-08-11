שידור חי: מסע הלוויה של הילד שלום סגינר ז"ל בן ה-4 | צפו

הרב שלום ארוש ונכדו שלום סגינר ז"ל ( צילום: מוסדות חוט של חסד )

ארונו של הילד שלום סגינר ז"ל בן ה-4, שטבע למוות בבריכה במלון במהלך חופשה משפחתית במקסיקו, הגיע הבוקר (שלישי) לישראל, לקראת מסל ההלוויה. "כיכר השבת" העביר את ההלוויה בשידור חי.

הילד שלום ז"ל הוא נכדו של יבלחט"א הגה"צ רבי שלום ארוש, ראש מוסדות 'חוט של חסד' ומבכירי רבני ברסלב, שעל שמו נקרא. מסע הלוויה יצא הבוקר בשעה 11:30 ממוסדות "חוט של חסד", ברחוב שמואל הנביא 13 בירושלים, להר הזיתים.

ארונו של הילד, הבוקר ( צילום: דוברות זק"א )

כזכור, הטרגדיה הקשה התרחשה בעיר סן חוסה דל קאבו שבמקסיקו, שם שהתה המשפחה, כאשר הילד הרך טבע למוות בבריכה במלון בנסיבות מצערות.

מאז קבלת הדיווח הקשה נכנסו לתמונה אנשי היחידה הבינלאומית של ארגון זק"א, בשיתוף פעולה הדוק עם נציגי משרד החוץ, במטרה ללוות את בני המשפחה ולהביא את ארונו של הילד לקבורה בישראל במהירות המרבית.

לאחר פעילות מאומצת של מתנדבי זק"א מול הרשויות ומערכת המשפט במקסיקו, נמנעה בסייעתא דשמיא נתיחת גופתו של הילד והוא שוחרר לקבורה. עם השלמת כלל ההליכים הבירוקרטיים והמשפטיים הנדרשים, הועלה ארונו של הנפטר על טיסה בדרכו לישראל.

מודעה על מסע ההלוויה וימי השבעה

יוסף חיים האוזי, סגן מפקד זק"א בית שמש, ורועי סלומון מתנדב זק"א מעבירים את ארונו של הילד באמבולנס זק"א מנתב"ג לירושלים, ויערכו את מסע הלוויה עד להר הזיתים.

יוסף חיים האוזי, סגן מפקד זק"א בית שמש ורועי סלומון מתנדב זק"א מרחב שרון, מסרו כי "הבוקר עם נחיתת הארון בישראל קיבלנו את שלום ז"ל בנתב"ג, יחד עם סבו של הנער הגאון רבי שלום ארוש ראש מוסדות "חוט של חסד" שהגיע ללוות את נכדו בדרכו האחרונה. אנו מלווים את בני המשפחה בשעות הקשות ומסייעים בכל הנדרש עד להבאתו לקבורה".