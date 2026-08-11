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פסק דין היסטורי

בית המשפט בסוריה בגזר דין היסטורי על הרודן הנמלט בשאר אסד

בית משפט בסוריה גזר עונש מוות שלא בפניו על בשאר אסד ואחיו מאהר • בן דודו עאטף נג'יב הורשע בפשעי מלחמה ועומד למוות | הדין הראשון מאז נפילת המשטר (בעולם)

בן דודו של הרודן במשפט ראווה בדמשק (צילום: ד"ש)

בית משפט ב גזר היום (שלישי) עונש מוות שלא בפניו על הנשיא הסורי המודח בשאר אל-, במסגרת פסק דין היסטורי שמסמן את תחילתו של עידן הדין וחשבון במדינה.

בנוסף, יחד עם אסד נידונו לעונש מוות גם אחיו הצעיר מאהר אל-אסד, שכיהן כמפקד דיוויזיה 4 הידועה לשמצה, וכן בן דודו מצד אמו, עאטף נג'יב.

השלושה הורשעו בסעיפים חמורים של פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה שבוצעו במהלך הסכסוך בסוריה, אשר נמשך 14 שנים וגבה את חייהם של כחצי מיליון בני אדם.

יצוין, כי מדובר בפסיקה הראשונה שניתנת על ידי רשויות המעבר בסוריה מאז כניסת המורדים לדמשק בדצמבר 2024.

האיש שהצית את המהפכה

אחד הנאשמים המרכזיים בפרשה, עאטף נג'יב, כיהן בשנת 2011 כתת-אלוף בצבא סוריה וכראש ענף הביטחון הפוליטי במחוז דרעא שבדרום המדינה. נג'יב הורשע בהובלת מסע הדיכוי בדרעא – דיכוי שהצית את ההתקוממות שהתפתחה בהמשך למלחמת אזרחים כוללת.

כזכור, בשנת 2011 הורה נג'יב על מעצרם ועינויים של נערים שריססו גרפיטי נגד הממשלה על קיר בית ספר בדרעא. אירוע זה הפך לנפץ שהצית את המחאה ההמונית נגד משטר אסד. כעת, 15 שנים לאחר מכן, עומד האיש שהיה סמל הדיכוי האלים ביותר פנים אל פנים מול קורבנותיו.

בן דודו של הרודן במשפט ראווה בדמשק
בן דודו של הרודן במשפט ראווה בדמשק| צילום: צילום: רשתות ערביות

משפט בנוכחות מול משפט בהיעדר

בעוד אסד ואחיו התחמקו מהתייצבות לאחר שנמלטו לרוסיה בדצמבר 2024 עם כניסת המורדים לדמשק, נג'יב נעצר מאוחר יותר והפך לאחד הבכירים ביותר מנציגי המשטר הקודם שהועמדו לדין באופן פרונטלי. במהלך הקראת גזר הדין הוא עמד בתוך כלוב באולם בית המשפט, כשהוא לבוש במדי אסיר ותחת אבטחה הדוקה.

מחוץ לאולם בית המשפט התאספו המונים כדי לחגוג את מה שנציגי משרד המשפטים הסורי מכנים "צעד קריטי לעצמאות המערכת המשפטית ושקיפות". בין התובעים נמצאים קורבנות ישירים של מערך העינויים שהפעיל נג'יב במרתפי סניף המודיעין שבראשו עמד.

בן דודו של הרודן במשפט ראווה בדמשק (צילום: ד"ש)

מורשת של דם ואימה

פסק הדין מגיע בעקבות חשיפות מתמשכות על היקף פשעי המלחמה שבוצעו תחת שלטונו של אסד. לפחות 21 קורבנות מסרו עדויות מפורטות על מכות קשות, שוקים חשמליים ואלימות ממושכת שסבלו במרתפי המודיעין. חלק מהעדים זיהו את נג'יב כמי שהיה מעורב ישירות בעינויים, חלקם אף בתוך משרדו האישי.

במקביל לפסק הדין, ממשיכות רשויות המעבר בסוריה לחשוף את מורשת המשטר הקודם. כפי שדיווחנו לאחרונה, כוחות ביטחון של ג'ולאני איתרו והחרימו שרידים מתוכנית הנשק הכימי של אסד, כולל יותר מ-70 רקטות ופצצות אוויריות שהיו מיועדות לשימוש כנשק כימי. במסגרת החקירה נעצרו 18 חשודים בחשד למעורבות בתוכנית.

פסיקה זו מהווה אבן דרך משמעותית בניסיון של סוריה החדשה להתמודד עם העבר. אך יש לזכור, כי מדובר בנידונים שנמלטו לרוסיה ונמצאים תחת חסותו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.
סוריהבשאר אסדמלחמת האזרחים בסוריהבשאר אל אסד
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