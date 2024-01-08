לאחר מרדף של 12 שנה, נעצר באוסטריה הגנרל הסורי חאלד אלחלבי, הנאשם בפשעי מלחמה ועינויים בעיר רקה | החקירה חשפה כי אלחלבי שימש סוכן של המוסד ונעזר באנשי מודיעין אוסטרים כדי להסתתר באירופה, עד שנלכד בעקבות תצלום שפרסם בעצמו | כל הפרטים על החשיפה (חדשות, בעולם)
מדיווח היום מפי מקורות ערביים ב'רויטרס', עולה כי ישראל שינתה את אסטרטגיית המלחמה שלה מול כוחות הטרור הצפוניים בסוריה כאשר היא תוקפת הרבה יותר מבעבר ומרשה לעצמה לפגוע גם במחבלים בנוסף לכלי נשק ומשלוחים | כל הפרטים (חדשות)
שני עיתונאים לבנונים שנשלחו למדינה השכנה על מנת לסקר את המהומות נחטפו - ככל הנראה על-ידי אנשי הנשיא, בשאר אל אסד. חשש כבד לחייהם. העורך הראשי של רויטרס אמר: "אנו מודאגים מאוד מהיעדרותם של השניים". הוא הוסיף וציין כי "רויטרס יצרה קשר עם הגורמים הרלוונטים בסוריה כדי להבטיח את שובם של העיתונאים בשלום ללבנון"