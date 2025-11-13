לאחר יותר מעשור שבו הצליח לחמוק מחוקרי פשעי מלחמה, הובא אמש (רביעי) בתום מסלול ארוך של מרדף וגילויים גנרל חאלד אלחלבי, לשעבר ראש סניף המודיעין של משטר אסד בעיר רקה.

במסגרת החקירה שביצעה התביעה באוסטריה, נחשף כי אלחלבי גויס במהלך השנים כסוכן כפול של המוסד ואף זכה להגנה של הארגון.

אלחלבי, בן 62, הפך לקצין הבכיר ביותר מבין אנשי המשטר הסורי שנאשם באירופה בעינויים ובפשעי מלחמה. יחד עמו הואשם גם סגן־אלוף מוסאב אבו רוקבה, אך לא ברור אם נעצר. שני החשודים מכחישים את מעורבותם בהתעללויות ובחטיפות שבוצעו בראשית ההתקוממות נגד אסד בין השנים 2011 ל-2013.

על פי כתב האישום שהגישה התביעה האוסטרית, אלחלבי נחשד כי ניהל מערך עינויים שיטתי נגד מפגינים ואנשי אופוזיציה במרתפי סניף המודיעין שבראשו עמד.

לפחות 21 קורבנות מסרו עדויות מפורטות על מכות קשות, שוקים חשמליים ואלימות ממושכת, חלקם אף בתוך משרדו האישי של אלחלבי. בין העדים צפויים להעיד שניים שמזהים את עצמם כקורבנותיו הישירים. ד"ר עוביידה אלחמדה, רופא ששימש מארגן הפגנות וטיפל במפגינים פצועים, תיאר כי נאסר בפברואר 2012, עונה שוב ושוב ונחקר במשך 28 יום. לדבריו, הוא ראה את שמו של אלחלבי על דלת המשרד שבו הוכה, ואת אבו רוקבה מכה אותו בצינור תוך דרישה להסגיר את שמות המפגינים.

עו"ד אסיאד אלמוסא, שנעצר גם הוא, סיפר כי ב-2015, לאחר שנמלט לאירופה, נתקל שוב באבו רוקבה במחנה פליטים באוסטריה. לדבריו, הוא התקשה לעצור את עצמו מלתקוף את האיש שאחראי לעינוייו, אך חבריו מנעו זאת מחשש שיוגלה. למרות שהתלונן בפני הנהלת המחנה, החשוד נותר חופשי.

אלחלבי, בן לעדה הדרוזית מהעיר סווידא, הצטרף לשירות הביטחון הסורי ב-2001, ומונה ב-2008 לעמוד בראש סניף 335 של המודיעין בעיר רקה. כשהחלו ההפגנות נגד משטר אסד, היה אחראי למעצרים, לחקירות ולעינויים. לפי התביעה, הוא פיקח ישירות על מבצעי דיכוי אכזריים ועל ניסיונות לאתר את מארגני המחאה שהעבירו צילומים לתקשורת הבינלאומית.

לאחר שהקרבות התקרבו לרקה במרץ 2013, נמלט אלחלבי לטורקיה ומשם לירדן ולפריז. בתחילה ראו בו גורמי חקירה בינלאומיים עריק שיכול להעיד על פשעי המשטר, אך עד מהרה הפך בעצמו לחשוד מרכזי.

כשצרפת החלה להחמיר בבדיקת מבקשי מקלט, הוא נעלם. רק מאוחר יותר התברר כיצד הצליח לחמוק שוב: לפי החוקרים, אנשי המוסד הישראלי וקציני מודיעין אוסטרים הביאו אותו ברכב מפריז לגבול אוסטריה, סידרו לו מקלט ומימון דירה בוינה.

התביעה האוסטרית חשפה כי אלחלבי פעל בעבר כסוכן כפול של המוסד בעת ששירת במודיעין הסורי. שיתוף הפעולה בין השירותים נחתם ב-2015, אז הגיע ראש סוכנות המודיעין הפנימית האוסטרית, BVT, לישראל וחתם על הסכם עם המוסד להבטחת הגנתו של הקצין. חמשת המעורבים האוסטרים, בהם ארבעה אנשי מודיעין ועובד רשות ההגירה, הואשמו בשימוש לרעה בסמכותם. ארבעה מהם זוכו בשל מחסור בראיות, והחמישי נעדר מסיבות בריאותיות.

חקירה ארוכה של ארגונים עצמאיים – בהם ה־Commission for International Justice and Accountability ו־Open Society Justice Initiative – היא שהובילה לגילוי עקבותיו. חוקרים אספו מסמכים, גבו עדויות ונעזרו אף בתצלום שפרסם אלחלבי עצמו ברשתות החברתיות, על גשר בבודפשט, שסייע לאתרו. בדצמבר שעבר נעצר באוסטריה.

האשמות נגדו מהוות נקודת ציון במאבק להביא לדין את אנשי משטר אסד באירופה, לאחר שכמה הליכים דומים כבר הסתיימו בהרשעות בגרמניה ובשוודיה.

לדברי פעילים סורים, העובדה שאדם כמו אלחלבי קיבל הגנה משירותי מודיעין מערביים מוסיפה ממד צורב של ציניות. "הם לא רק עינו אותנו," אמר אלמוסא, "הם גם סידרו לעצמם חסינות בעזרת מדינות שביקשו לכאורה צדק. זה הפשע החמור מכולם."

עבור רבים מהקורבנות, עצם העמדתו לדין של מי שנחשב במשך שנים לבלתי ניתן למגע היא הישג היסטורי. "כששמעתי את השם שלו ברחוב היינו רועדים מפחד," סיפר עבדאללה אלשאם, לשעבר פעיל מחתרת מרקה שסייע לאתר עדים לתביעה. "ועכשיו לראות אותו יושב באולם בית המשפט – זה כאילו העולם התהפך."