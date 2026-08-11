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אנטישמיות חובקת עולם

אלימות חמורה: יוסף חדאד הותקף קשות במהלך פודקאסט בארה"ב

מה שהחל כעימות מילולי בין פעיל ההסברה הישראלי יוסף חדאד לבין יוצר התוכן האמריקאי דניס פייטוסה, המוכר ברשת בשם "Def Noodles", הידרדר במהירות לעימות פיזי – ואף נמשך מחוץ לאולפן (חדשות בעולם)

4תגובות
יוסף חדאד הותקף במהלך פודקאסט בארה"ב (צילום: מסך)

יוסף חדאד הגיע ללוס אנג'לס כדי להשתתף בצילום הפודקאסט האמריקאי "Digital Social Hour", במסגרת פורמט שבו מתחלפים מולו דוברים המחזיקים בעמדות מנוגדות בנושא ישראל והמלחמה בעזה. במהלך אחד הסבבים התיישב מולו דניס פייטוסה, יוצר תוכן אמריקאי המזוהה עם המחנה האנטי־ישראלי.

הדיון, שהיה אמור להתנהל כעימות מילולי, התחמם במהירות. לפי הדיווחים והתיעוד שהופץ ברשת, חילופי הדברים הפכו לצעקות ולקללות, ובהמשך נוצר מגע פיזי בין השניים בתוך האולפן. חדאד טען לאחר מכן כי פייטוסה הוא שיזם את האלימות וכי הוא עצמו ניסה להימנע מעימות פיזי.

אלא שהתקרית לא הסתיימה באולפן. לאחר הצילומים נמשך העימות באזור החניה של הבניין, שם שוב נרשמה התנגשות פיזית בין השניים. סרטונים מהאירוע הופצו במהירות ברשתות החברתיות והפכו את התקרית לאחד האירועים המדוברים סביב חדאד ביממה האחרונה.

חדאד הגיב לתקרית בחריפות וטען כי כאשר יריביו אינם מצליחים להתמודד איתו בזירה המילולית, הם עוברים לאלימות. בעקבות האירוע הוא פנה למשטרה והגיש תלונה רשמית.
אנטישמיותאלימותאנטישמיות בארה"בלוס אנג'לסיוסף חדאד

4 תגובות

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4
למה אין קצת אקשן
אא
3
יש לחדד נשמה קדושה הוא עושה קידוש השם יש לי הרגשה שהוא בדרך לגיור.
חיים
2
מחסידי אומות העולם. לא כמו הערב רב פה
אילן

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