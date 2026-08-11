ביצים על ראש הממשלה: מהומת ענק התפתחה בישיבת הפרלמנט

מהומה חריגה נרשמה בפרלמנט בקוסובו, לאחר שחברת פרלמנט מהאופוזיציה השליכה ביצים לעבר ראש הממשלה בפועל, אלבין קורטי, במהלך ישיבה סוערת.

האירוע התרחש לאחר שקורטי אמר כי הוא זקוק לזמן נוסף כדי לקיים שיחות עם מפלגות אחרות, בטרם יציע מועמד לתפקיד יו"ר הפרלמנט, בעקבות הבחירות המוקדמות שנערכו במדינה בחודש יוני.

טיים קאדריאי, חברת פרלמנט מטעם מפלגת הברית, הוציאה ביצים מתיקה והשליכה אותן לעבר קורטי, תוך שהיא צועקת לעברו: "בושה, בושה".

קוסובו, מדינה מוכרת חלקית באזור הבלקן, נמצאת בקיפאון פוליטי שנמשך כמעט שנתיים, והמתיחות סביב הקמת מוסדות השלטון נמשכת גם לאחר הבחירות האחרונות.