ג'ו ביידן

ימים ספורים לאחר שבנו האנטר חשף כי הסרטן שממנו סובל אביו, נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ו ביידן, התפשט מעבר לעצמות וכי הוא מתמודד עם כאבים משמעותיים – ביידן נצפה לראשונה בציבור מאז הדברים, במהלך ביקור באתר ציבורי בדלאוור.

ביידן בן ה־83 הגיע למקום כשהוא לבוש בחליפה כהה ונעזר במקל הליכה. בתיעוד מהמקום נראה הנשיא לשעבר כשהוא מתקשה מעט בהליכתו ונראה שברירי יותר בהשוואה להופעותיו הפומביות בעבר. הופעתו מגיעה זמן קצר לאחר הראיון שבו סיפר האנטר ביידן על מצבו של אביו. לדבריו, המחלה התפשטה לאזורים נוספים בגופו, והוא מתמודד עם כאבים קשים. האנטר אף תיאר את מצבו של אביו כמצב "מתיש מאוד".

ג'ו ביידן

ביידן עצמו לא מסר דברים לתקשורת במהלך הביקור. הוא נכנס למקום כשהוא מלווה באנשי אבטחה ובמקורביו, ולאחר מכן עזב את המקום.

התמונות מהביקור זכו לתשומת לב רבה ברשת, במיוחד על רקע דבריו האחרונים של בנו.