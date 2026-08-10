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"שברירי מאד"

הקהל היה המום ממראהו של ביידן לראשונה מאז נודעה חומרת מצבו הרפואי

הנשיא לשעבר ג'ו ביידן נצפה לראשונה בציבור לאחר שבנו חשף כי הסרטן התפשט מעבר לעצמות | ביידן הגיע לדלאוור כשהוא נעזר במקל הליכה ונראה שברירי (בעולם)

2תגובות
ג'ו ביידן

ימים ספורים לאחר שבנו האנטר חשף כי הסרטן שממנו סובל אביו, נשיא לשעבר ג'ו ביידן, התפשט מעבר לעצמות וכי הוא מתמודד עם כאבים משמעותיים – ביידן נצפה לראשונה בציבור מאז הדברים, במהלך ביקור באתר ציבורי בדלאוור.

ביידן בן ה־83 הגיע למקום כשהוא לבוש בחליפה כהה ונעזר במקל הליכה. בתיעוד מהמקום נראה הנשיא לשעבר כשהוא מתקשה מעט בהליכתו ונראה שברירי יותר בהשוואה להופעותיו הפומביות בעבר.

הופעתו מגיעה זמן קצר לאחר הראיון שבו סיפר האנטר ביידן על מצבו של אביו. לדבריו, המחלה התפשטה לאזורים נוספים בגופו, והוא מתמודד עם כאבים קשים. האנטר אף תיאר את מצבו של אביו כמצב "מתיש מאוד".

ג'ו ביידן

ביידן עצמו לא מסר דברים לתקשורת במהלך הביקור. הוא נכנס למקום כשהוא מלווה באנשי אבטחה ובמקורביו, ולאחר מכן עזב את המקום.

התמונות מהביקור זכו לתשומת לב רבה ברשת, במיוחד על רקע דבריו האחרונים של בנו.

ארה"בג'ו ביידןסרטןמחלההאנטר ביידן

2 תגובות

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2
שיגיד למלאך המוות: DON'T❗ זה בערך יעזור לו כמו בפעם הקודמת שהוא אמר את זה לחיזבאללה
משה
1
יותר שברירי ממה שהוא היה נראה כשהיה נשיא זה אבק.
דני

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