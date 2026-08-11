פרטים חדשים מתבררים הבוקר (שלישי) סביב מעצרו של הבחור משה שטיינר, בן 21, תושב בני ברק, שהגיע ללהב 433 לצורך תשאול ובסיומו הועבר לידי המשטרה הצבאית בשל עריקות. בהמשך נשפט שטיינר ל-20 ימי מחבוש בכלא הצבאי.

האירוע זכה הבוקר להתייחסות בולטת בעמוד השער של "יתד נאמן", שם נכתב בכותרת: "שפל חדש ברדיפת התורה: בן ישיבה נעצר במרמה". בעיתון דווח כי שטיינר זומן ללהב 433 ובתום ההליך במקום הוסגר למשטרה הצבאית.

בשלב הראשון פורסמו פרטים סותרים בנוגע לזהותו ולמקום לימודיו. כעת מתברר כי מדובר במשה שטיינר, תושב בני ברק, שלמד בעבר בישיבת מיר ברכפלד וכיום לומד בישיבה הנמצאת ביישוב בית מאיר. זאת בניגוד לדיווחים הראשוניים שלפיהם הוא תלמיד ישיבת בית מאיר בבני ברק.

שטיינר הוא גם קרוב משפחתו של ראש ישיבת מיר, הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל.

מדוע הוא זומן ללהב 433?

סימן שאלה נותר סביב הנסיבות שהביאו מלכתחילה לזימונו ליחידת להב 433. בתחילה התקבל מידע שלפיו הוא זומן למסירת עדות במסגרת פרשת הונאה שבה ככל הנראה נעשה שימוש בשמו, אולם בשלב זה הסיבה הרשמית לזימון טרם התבררה.

ל"כיכר השבת" נודע כי בלילה שקדם להגעתו ללהב 433 סיפר שטיינר כי הוא נקרא לחקירה בחשד הקשור לריגול עבור איראן. עוד נודע כי כבר באותו לילה היה שטיינר בקשר עם עורך דין לקראת הגעתו לחקירה.

שטיינר הגיע ומסר עדות במסגרת אחת הפרשות הנחקרות ביחידה, ובתום העדות שוטר הוביל אותו לחניון, שם המתינו לו אנשי המשטרה הצבאית ועצרו אותו.

יודגש כי בשלב זה לא ידוע אם הדברים שסיפר אכן משקפים את החשד שבגינו זומן, ואין בידינו אישור רשמי לכך שנחקר בחשד לריגול. במקביל, נבדקת האפשרות שהזימון היה קשור לעניינים הנוגעים לרכבו או לנושא העוסק בקנייה ומכירה של כלי רכב.

האם ידע שיועבר למשטרה הצבאית?

השאלה המרכזית שמתעוררת כעת היא האם שטיינר ידע בעת שהגיע ללהב 433 כי בתום התשאול הוא צפוי להיות מועבר למשטרה הצבאית בניגוד להוראות המפכ"ל.

ב"יתד נאמן" טוענים כאמור כי מדובר ב"מעצר במרמה". העובדה שלפי מקורביו, שטיינר התייעץ עם עורך דין כבר בלילה שלפני הגעתו ליחידה מלמדת כי ידע שהוא נדרש להתייצב להליך משטרתי, אולם אינה מלמדת אם ידע על הכוונה להעבירו בסיומו לידי הצבא.

בשלב זה אין מידע המאשר כי הזימון ללהב 433 נעשה מלכתחילה במטרה להביא להסגרתו למשטרה הצבאית. לכן, אין הוכחה לכך שהטענה שלפיה בוצע פה "מעצר במרמה" שתוכנן מראש.

שטיינר הועבר כאמור לידי המשטרה הצבאית ונשפט ל-20 ימי מחבוש. עו"ד מנחם שטאובר נכנס כעת לתמונה ומטפל בעניינו.

ממשטרת ישראל נמסר:

"על מנת למנוע הטעייה של הציבור, נבקש להבהיר ולדייק בעובדות.

מדובר במי שהינו חשוד בעבירות פליליות ולא עד, אשר זומן לחקירה באזהרה בלהב 433. לאור העובדה כי נמצא שהינו דרוש גם למשטרה הצבאית, הועבר דיווח כמקובל והוא הועבר לידיה להמשך טיפול."