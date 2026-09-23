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קטטה חריגה בבית ספר בדרום: המנהל חשוד כי נשך תלמיד

מנהל תיכון בנגב חשוד כי התערב בקטטה בין בנו, אחיינו ותלמיד נוסף ותקף לכאורה את התלמיד | המנהל מכחיש וטוען כי הותקף בעצמו (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: ב"מ)

מנהל בית ספר תיכון בנגב נעצר בחשד שתקף תלמיד ואף נשך אותו, במהלך קטטה שבה היו מעורבים בנו ואחיינו של המנהל ותלמיד נוסף. כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 13.

על פי החשד, המנהל הבחין בקטטה בין השלושה והתערב בנעשה. במהלך האירוע, כך נטען, הוא תקף את אחד התלמידים ונשך אותו.

המנהל מכחיש את המיוחס לו וטוען כי דווקא הוא הותקף על ידי התלמיד. לדבריו, יום לפני האירוע הוא אף פנה ל והתריע על התנהגותו של אותו תלמיד.

בעקבות האירוע הורחקו בנו ואחיינו של המנהל מבית הספר. המנהל עצמו שוחרר בתום חקירתו למעצר בית.

בימים הקרובים צפוי להיערך במשטרה עימות בין המנהל לבין התלמיד, במסגרת החקירה שנמשכת.
משטרהחקירהבית ספרעימותקטטה

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