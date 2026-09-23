 דלג לתוכן הראשי
פענוח רצח בשפרעם

נתפס עם בנזין: חייל צה"ל עומד מאחורי חיסול הדמים בשפרעם

חוקרי להב 433 הודיעו על פענוח הרצח האכזרי של הישאם חוג'יראת, שנורה ברכבו בשפרעם באוגוסט האחרון. החשוד המרכזי שנעצר הוא חייל צה"ל שניסה להעלים ראיות ולהצית את זירת הפשע. הרקע: מלחמת דמים אכזרית בין ארגוני פשיעה בצפון (פשע ופלילים)

מעצר | אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בתום חקירה סמויה ומאומצת שארכה כ-40 יום, הודיעה יחידת העילית יאחב"ל בלהב 433 על פענוח רצח שזעזע את תושבי שפרעם באוגוסט האחרון. החשוד המרכזי במעשה הרצח הוא צעיר בן 24 מביר אל-מכסור, המשרת כחייל ב, שנעצר בנסיבות דרמטיות כשברשותו בקבוק בנזין סמוך לרכב המילוט.

על פי החשד הכבד של חוקרי המשטרה, החייל נשלח למשימת טשטוש ראיות והתכוון להעלות את הרכב באש כדי להעלים כל עקבות שיובילו אל שולחיו. מאחורי ההוצאה להורג עומד סכסוך דמים עמוק ועקוב מדם בין שני ארגוני פשיעה אימתניים הפועלים באזור – כנופיות סוועאד וח'אלדי.

אירוע הדמים התרחש ב-12 באוגוסט, כאשר הקורבן הישאם חוג'יראת נלכד בתוך רכבו ונורה מטווח קצר באכזריות. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות – ונאלצו לקבוע את מותו במקום.

מיד לאחר הרצח, חוקרי המשטרה פתחו במצוד ואספו כל בדל ראיה מהזירה כדי להגיע אל המבצעים. במהלך החקירה המאומצת, הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית מוצקה שקושרת את החשוד למעשה הרצח.

בימים אלה הוגשה נגד החייל הצעיר הצהרת תובע, המהווה את יריית הפתיחה לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשת מעצר עד תום ההליכים. המקרה ממחיש שוב את עוצמת האלימות הגואה ברחובות הצפון, ואת האתגר העצום הניצב בפני המשטרה במאבקה נגד ארגוני הפשיעה.
צה"לכתב אישוםרצחלהב 433חייל צה"לשפרעםפשיעה בחברה הערבית

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפשע ופלילים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר