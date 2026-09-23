נתפס עם בנזין: חייל צה"ל עומד מאחורי חיסול הדמים בשפרעם

בתום חקירה סמויה ומאומצת שארכה כ-40 יום, הודיעה יחידת העילית יאחב"ל בלהב 433 על פענוח רצח שזעזע את תושבי שפרעם באוגוסט האחרון. החשוד המרכזי במעשה הרצח הוא צעיר בן 24 מביר אל-מכסור, המשרת כחייל בצה"ל, שנעצר בנסיבות דרמטיות כשברשותו בקבוק בנזין סמוך לרכב המילוט.

על פי החשד הכבד של חוקרי המשטרה, החייל נשלח למשימת טשטוש ראיות והתכוון להעלות את הרכב באש כדי להעלים כל עקבות שיובילו אל שולחיו. מאחורי ההוצאה להורג עומד סכסוך דמים עמוק ועקוב מדם בין שני ארגוני פשיעה אימתניים הפועלים באזור – כנופיות סוועאד וח'אלדי.

אירוע הדמים התרחש ב-12 באוגוסט, כאשר הקורבן הישאם חוג'יראת נלכד בתוך רכבו ונורה מטווח קצר באכזריות. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו אותו מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות – ונאלצו לקבוע את מותו במקום.

מיד לאחר הרצח, חוקרי המשטרה פתחו במצוד ואספו כל בדל ראיה מהזירה כדי להגיע אל המבצעים. במהלך החקירה המאומצת, הצליחו החוקרים לגבש תשתית ראייתית מוצקה שקושרת את החשוד למעשה הרצח.

בימים אלה הוגשה נגד החייל הצעיר הצהרת תובע, המהווה את יריית הפתיחה לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשת מעצר עד תום ההליכים. המקרה ממחיש שוב את עוצמת האלימות הגואה ברחובות הצפון, ואת האתגר העצום הניצב בפני המשטרה במאבקה נגד ארגוני הפשיעה.