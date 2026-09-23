פשיעה בחברה הערבית

אירוע אלימות חמור ועליית מדרגה בסכסוכים הפליליים בדרום: משטרת ישראל פתחה בחקירה מואצת בעקבות דיווח על חטיפתו של קטין על ידי אלמונים חמושים. הנער, שהותקף באלימות קשה, אותר בהמשך כשהוא נזקק לטיפול רפואי במרפאה מקומית (בארץ)
חוקרי להב 433 הודיעו על פענוח הרצח האכזרי של הישאם חוג'יראת, שנורה ברכבו בשפרעם באוגוסט האחרון. החשוד המרכזי שנעצר הוא חייל צה"ל שניסה להעלים ראיות ולהצית את זירת הפשע. הרקע: מלחמת דמים אכזרית בין ארגוני פשיעה בצפון (פשע ופלילים)
שב"כ ומשטרת מחוז ש"י פשטו במפתיע על בית בשומרון, עצרו שני תושבים בחשד להסתה ותמיכה בחמאס, ותפסו אקדח קולט, סכין, דגלים וציוד לחימה רב. במקביל לוחמי משמר הגבול איתרו מצבור אמצעי לחימה מוסלק ביישוב ירכא (צבא)