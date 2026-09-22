מבצע מעצר בשומרון - צילום: משטרת ישראל 10 10 0:00 / 0:24 מבצע מעצר בשומרון ( צילום: משטרת ישראל )

מתחת לפני השטח בלב השומרון, תשתיות הסתה ותמיכה בטרור ממשיכות לנסות להרים ראש – אך זרועות הביטחון מוכיחות פעם אחר פעם שהן סוגרות את המעגל על החשודים רגע לפני שהם הופכים את ההסתה למעשים בשטח.

פשיטת הפתעה שהובילה למעצר בפעילות משולבת של כוחות הביטחון ומשטרת מחוז ש"י, פשטו השוטרים על מבנה בכפר קריות בעקבות מידע מודיעיני ממוקד. במהלך החיפוש היסודי שנערך במקום, נדהמו הלוחמים לגלות ארסנל שכלל אקדח מסוג "קולט", סכין חדה, לצד פריטי הסתה בולטים הכוללים דגלים וכובעים הנושאים את סמלי ארגון הטרור חמאס. שני החשודים, פלסטינים בשנות ה־50 לחייהם המתגוררים בכפר, נעצרו במקום והועברו מיידית לחקירה צפופה בתחנת אריאל. עם סיום החקירה הראשונית הם הובאו בפני שופט, שהתרשם מחומרת המעשים והורה על הארכת מעצרם בשישה ובשבעה ימים נוספים, כדי לאפשר למשטרה ולשב"כ להשלים את כל פעולות החקירה הנדרשות נגדם.

( צילום: דוברות המשטרה )

לוחמי משמר הגבול איתרו היום (שלישי) מצבור אמצעי לחימה מסוכן שהוסלק בשטח היישוב ירכא שבגליל המערבי. במצבור נמצאו שתי לבנות חבלה צה"ליות, משתיק קול, חלקי נשק, מחסניות ותחמושת רבה.

הפעילות התבצעה במסגרת פעילות שוטפת של כוחות משמר הגבול לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים באזור הצפון. במהלך החיפוש אותר תחילה פריט החשוד כפתיל רועם צה"לי, ובעקבות הממצא הורחבו הסריקות באזור.

בהמשך הבחינו הלוחמים בפריט עטוף בניילון שהוסלק בתוך גזע עץ זית. בתוך העטיפה נמצאו שני ארגזי תחמושת צה"ליים ובהם תחמושת בקוטר 7.62 מ"מ. המצבור הועבר לטיפול כוחות הביטחון להמשך חקירה.

התפיסה מצטרפת לשורה של מבצעים דומים שמבצעת משטרת ישראל במחוז הצפוני בשבועות האחרונים. לפני כחודש איתרו לוחמי יס"מ גליל בגלאי מתכות מצבור נשק מסוכן בשטח פתוח הסמוך ליישוב ראמה, שכלל 6 רימוני מטול, מחסניות קלצ'ניקוף ותחמושת רבה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני מעל 590 אמצעי לחימה קטלניים. כוחות הביטחון פועלים באופן שוטף לאיתור נשק מוסלק, עוצרים חמושים ופועלים למניעת אירועי ירי ופשיעה אלימה באזור הצפון.