( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

שיא עונת הקיץ ועומסי החום הכבדים מעמידים את כוחות ההצלה ברמת דריכות גבוהה. אך לצד הקריאות השגרתיות, במגן דוד אדום מזהירים מפני סכנה נסתרת שרבים בציבור נוטים להתעלם ממנה: המרחק הקצר בין טיול משפחתי נעים לאסון רפואי קטלני.

הריאיון עם ד"ר שפיר בוטנר, פרמדיק ראשי במד"א אולפן כיכר 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

"מכת חום היא מחלה שמביאה למוות – לא רק חוסר נוזלים" אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו קובי אטינגר | 18:07 אחד המיתוסים השכיחים והמסוכנים ביותר בציבור הוא ששתיית מים מרובה מעניקה חסינות מוחלטת מפני פגעי החום. ד"ר שפיר בוטנר, פרמדיק ראשי במד"א, מבקש להעמיד את הדברים על דיוקם. "צריך להבדיל בין שתי מחלות שונות לחלוטין: התייבשות ומכת חום", מבהיר הפרמדיק הראשי. "אני יכול להסתובב בחום ולשתות לא שלושה, אלא ארבעה וחמישה ליטרים של מים. אני לא אהיה מיובש – אבל אני עדיין אסבול ממכת חום. זו מחלה שמסכנת חיים". ד"ר בוטנר מסביר כי הגוף האנושי תוכנן לעבוד בטווח טמפרטורה של כ-37 מעלות צלזיוס. "אם השמש מחממת אותנו ואנחנו לא מצליחים להתקרר כי חם בחוץ, זה מגיע עד כדי מוות. לצערנו, אנחנו רואים יותר מקרי מוות ממכת חום מאשר מהתייבשות", הוא מציין. בעוד שהתייבשות מלווה לרוב בסימנים מקדימים המביאים לעצירת הפעילות – כמו סחרחורת, חולשה, כאבי ראש ושתן כהה – מכת חום עלולה להידרדר במהירות רבה לבלבול, ערפול הכרה, הפרעות בקצב הלב ואובדן הכרה מלא.

החוף הנפרד באשדוד בבין הזמנים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מגזרים בסיכון, בריכות ביתיות וסכנות 'בין הזמנים'

עיקר הדאגה במד"א מופנית כעת לעבר אוכלוסיות שאינן מסוגלות להביע מצוקה באופן עצמאי. "האוכלוסיות בסיכון הן הקטנים והתינוקות שלא יכולים לדבר, לצד אנשים עם מוגבלויות וקשישים", מציין ד"ר בוטנר. "אם הם לא יכולים להגיד 'חם לי' או 'אני צמא', אנחנו חייבים לדאוג להם פי כמה".

בנוסף, במד"א מזהים עלייה נקודתית באירועים במהלך תקופת "בין הזמנים" במגזר החרדי, בה עשרות אלפי משפחות וצעירים יוצאים לנפוש ולטייל. התופעה המדאיגה ביותר העונה אינה רק החום, אלא מקרי הטביעה.

"אנחנו רואים יותר טביעות במקורות מים שאין בהם פיקוח – בריכות ביתיות, בריכות מתנפחות בחצר, בריכות בצימרים וחופים ללא מציל", מזהיר הפרמדיק הראשי. הנתונים מצביעים על עלייה משמעותית במקרים אלו בשבועות האחרונים.

החוף הנפרד באשדוד בבין הזמנים ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

"לתפוס צבע" בשעות השיא? "הכי לא בריא שיש"

ד"ר בוטנר מתייחס בדאגה גם לטרנדים רווחים בקרב בני נוער היוצאים לשמש בשעות העומס כדי להשתזף. "יש טרנד לחפש את השעות שבהן אינדקס הקרינה הוא הגבוה ביותר כדי 'לתפוס צבע'. זה הכי לא בריא ששיש, ואסור לעשות את זה", הוא מדגיש.

לגבי הלבוש, הוא ממליץ להשתמש בבגדים קצרים, כובע, וכמובן לא להיחשף לשמש. ולהעדיף ביגוד קל, ומאוורר . "הבגדים שאנחנו לובשים משפיעים באופן ישיר על המצב שלנו בימים החמים".

מה עושים בזמן אמת? הנחיות החירום

במידה ונתקלתם באדם המראה סימני מצוקה, התייבשות או מכת חום, במד"א מנחים לפעול לפי השלבים הבאים:

חיוג מיידי למוקדי ההצלה: גם אם המצב נראה קל, חובה להתקשר למוקד מד"א. המוקדנים יזניקו צוות רפואי ובמקביל יספקו הנחיות רפואיות מצילות חיים בזמן אמת.

גם אם המצב נראה קל, חובה להתקשר למוקד מד"א. המוקדנים יזניקו צוות רפואי ובמקביל יספקו הנחיות רפואיות מצילות חיים בזמן אמת. קירור וצל: יש להעביר את הנפגע מיד למקום מוצל וממוזג, לשחרר בגדים לוחצים ולהרטיב את הגוף. חשוב לשים לב שלא להרטיב את הפנים כדי למנוע סכנת חנק.

יש להעביר את הנפגע מיד למקום מוצל וממוזג, לשחרר בגדים לוחצים ולהרטיב את הגוף. חשוב לשים לב שלא להרטיב את הפנים כדי למנוע סכנת חנק. שתייה מבוקרת: מותר לתת שתייה קרה רק במידה והנפגע בהכרה מלאה, אינו מעורפל ואינו סובל מבחילות או הקאות. במקרה של ספק – אין לתת שתייה עד הגעת הצוות הרפואי.

במד"א מדגישים כי המודעות לסכנות והיכולת לזהות סימני אזהרה מוקדמים עשויים להציל חיים. "אנחנו קוראים לציבור להיות ערניים, להקפיד על כללי הבטיחות ולא להסתמך על מיתוסים מסוכנים".