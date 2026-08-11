 דלג לתוכן הראשי
הרחובות היו מלאים

חרדה ונס בטאהש | נהג דהר לתוך הקרייה - החסידים חששו מפיגוע ונסו לכל עבר

נס גדול בקריית טאהש שבקנדה ביום הילולת האדמו"ר הקודם זי"ע, נהג גוי איבד שליטה וריסק כלי רכב ברחובות ההומים • על רקע גל האנטישמיות הגואה במדינה, החסידים היו בטוחים כי מדובר בפיגוע דריסה • בחסדי שמים האירוע הסתיים בנס ללא נפגעים • צפו בתיעוד (חסידים)

זירת האירוע בטאהש (צילום: באדיבות המצלם)

בחצר הקודש טאהש שבקנדה ציינו השבוע את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע, בצל בנו ממלא מקומו האדמו"ר מטאהש, בהשתתפות המוני חסידים ואורחים שהגיעו מכל רחבי העולם לפקוד את הציון הקודש.

במהלך ימי ההילולא, בעת שרחובות העיירה היו הומים באלפי אדם, נרשמו רגעי חרדה משותקים כאשר נהג שאינו יהודי דהר במהירות בלב הקרייה ופגע בעוצמה במספר כלי רכב שחנו בצידי הדרך.

זירת האירוע בטאהש
זירת האירוע בטאהש| צילום: צילום: באדיבות המצלם

על רקע גל האנטישמיות הקשה והאירועים החמורים שחווים יהודי קנדה בתקופה האחרונה, אחזה בהלה רבה בציבור. החסידים והאורחים ששהו ברחוב היו בטוחים ברגעים הראשונים כי מדובר בפיגוע דריסה מכוון שנועד לפגוע בהמונים, ונמלטו לכל עבר בחיפוש אחר מחסה.

רק לאחר דקות ארוכות ומורטות עצבים, עם הגעת כוחות הביטחון והרשויות למקום, התבררה התמונה והתברר כי לא מדובר באירוע חבלני אלא בתאונה שנגרמה לאחר שהנהג איבד את השליטה על רכבו.

עדי ראייה סיפרו כי מדובר בנס גלוי ממש, שכן הרחובות היו עמוסים בהולכי רגל שצעדו לכיוון היכל בית המדרש הגדול והציון הקדוש. בחסדי שמים מרובים, ולמרות עוצמת הפגיעה והבהלה הרבה, האירוע הסתיים בנזק לרכוש בלבד וללא נפגעים בגוף. החסידים הודו לה' על הנס הגדול בזכות בעל ההילולא זי"ע.
אנטישמיותהילולאקנדההאדמו"ר מטאהשאיבוד שליטה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר