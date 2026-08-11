בחצר הקודש טאהש שבקנדה ציינו השבוע את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק מטאהש זי"ע, בצל בנו ממלא מקומו האדמו"ר מטאהש, בהשתתפות המוני חסידים ואורחים שהגיעו מכל רחבי העולם לפקוד את הציון הקודש.

במהלך ימי ההילולא, בעת שרחובות העיירה היו הומים באלפי אדם, נרשמו רגעי חרדה משותקים כאשר נהג שאינו יהודי דהר במהירות בלב הקרייה ופגע בעוצמה במספר כלי רכב שחנו בצידי הדרך.

על רקע גל האנטישמיות הקשה והאירועים החמורים שחווים יהודי קנדה בתקופה האחרונה, אחזה בהלה רבה בציבור. החסידים והאורחים ששהו ברחוב היו בטוחים ברגעים הראשונים כי מדובר בפיגוע דריסה מכוון שנועד לפגוע בהמונים, ונמלטו לכל עבר בחיפוש אחר מחסה.

בשורה מרעישה בחסידות | הרבי מגיע לביקור פתע בארץ הקודש חיים רוזנבוים | 10:15

רק לאחר דקות ארוכות ומורטות עצבים, עם הגעת כוחות הביטחון והרשויות למקום, התבררה התמונה והתברר כי לא מדובר באירוע חבלני אלא בתאונה שנגרמה לאחר שהנהג איבד את השליטה על רכבו.

עדי ראייה סיפרו כי מדובר בנס גלוי ממש, שכן הרחובות היו עמוסים בהולכי רגל שצעדו לכיוון היכל בית המדרש הגדול והציון הקדוש. בחסדי שמים מרובים, ולמרות עוצמת הפגיעה והבהלה הרבה, האירוע הסתיים בנזק לרכוש בלבד וללא נפגעים בגוף. החסידים הודו לה' על הנס הגדול בזכות בעל ההילולא זי"ע.