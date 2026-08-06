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תיעוד מרגש

החסידים התרגשו; האדמו"ר הופיע לראשונה לאחר שלקה בליבו 

אווירה מרוממת ושמחה פורצת גדר נרשמה אמש בשמחת החתונה של נכדת האדמו"ר מאוז'רוב • החסידים שפכו שיח בשבועות האחרונים לרפואת הרבי שלקה בליבו והובהל לטיפול נמרץ, והתרגשו לראות את מנהיגם חוזר להנהיג את העדה • צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)

שמחה גדולה והתרגשות עצומה אפפו אמש (רביעי) את חסידי אוז'רוב, אשר נהרו בהמוניהם להשתתף בשמחת ה של הכלה, נכדתו של האדמו"ר.

עבור החסידים לא מדובר היה עוד בשמחה בחצר הקודש, אלא באירוע בעל משמעות מיוחדת, שכן הייתה זו הופעתו הציבורית הראשונה של האדמו"ר מאז לקה בליבו לפני מספר שבועות. כזכור, האירוע הלבבי הדרמטי הוביל להבהלתו הדחופה של הרבי לבית החולים שם אושפז במחלקת טיפול נמרץ, עת העתירו חסידים וכלל ישראל לרפואתו השלמה.

במהלך כל שעות החתונה הורגשה באולם תחושת הודיה עמוקה על חסדי ה', אך רגע השיא נרשם לקראת השעות הקטנות של הלילה, בעת מעמד ה'מצווה טאנץ', כאשר האדמו"ר צח בריקודי קודש כשהוא סוחף את החסידים בניגוני הלל והודאה.

שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית אוז'רוב (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)

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חתונההאדמו"ר מאוז'רוב

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