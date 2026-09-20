רגעים אחדים לפני התקדש היום הקדוש והנורא, יום הכיפורים, העניק הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, רבה של ירושלים, שיחה מיוחדת ומרגשת לגולשי 'כיכר השבת'. כשהוא עטוי בגלימה ובצנפת הלבנה המיוחדת הנלבשת אך ורק ביום כיפור, יצא הראש"ל בקריאה של חיזוק, התעוררות ומחילה לכלל עמך בית ישראל.

סגירת המעגל מהר סיני: "סלחתי כדבריך"

בדבריו העמיק הראשון לציון במקורו ומהותו של יום הכיפורים, מתוך הכתוב: "כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי ה' תִּטְהָרוּ". הגר"ש עמאר הזכיר כי זהו היום הגדול והנורא המשלים את ארבעים הימים שבהם עלה משה רבינו למרום, לאחר חטא העגל ושבירת הלוחות הראשונים. משה התחנן והתפלל לפני ה' "לָמָה ה' יֶחֱרֶה אַףְךָ בְּעַמֶּךָ", עד שביום ה-40 – הלוא הוא יום הכיפורים – נענה מאת ה' בבשורה: "סָלַחְתִּי כִּדְבָרֶךָ".

"הימים האלה ספוגים, בכל שנייה ובכל רגע, בסודותיו, בכוונותיו וב תפילותיו הזכות של משה רבינו שהיה במרום – שלא היה אוכל בפי ורק היה מתפלל," הדגיש הראש"ל. "תפילותיו של משה אלו לא תפילות שאפשר להבין לאיזו דרגה עצומה ונשגבה הן הגיעו".

"עיצומו של יום מכפר" – לנצל כל רגע

בדבריו התייחס הראשון לציון לחשבון הנפש של ימי הרחמים והסליחות ולחשיבות ניצול הזמן שנותר: "אף אם לא ניצלנו את הזמן הזה כראוי להרבות ולהגדיל תורה וזכויות עד שזה יכריע את הכף – נרבה כעת בתורה ובמצוות. מוטלת עלינו החובה להתבונן פנימה: אם יש בנו הנהגה לא טובה – נסלק אותה מעלינו, נרחיק כל דבר רע ונאחז בטוב כדי לחזק אותו".

הגר"ש עמאר הוסיף והדגיש את סגולתו של היום עצמו: "נגיע ליום הכיפורים מתוך התחזקות, מתוך ידיעה שעיצומו של יום מכפר. כל שנייה ביום הזה מכפרת – וכמה שצריך להחזיק ביום הזה ולא לזלזל אף ברגע אחד ממנו".

המפתח לבירור הדין: למחול ולסלוח בלב שלם

לקראת חתימת דבריו, התמקד הראשון לציון באחד היסודות המרכזיים של ערב יום הכיפורים – המצוות שבין אדם לחברו והחובה למחול מכל הלב.

"אחד הדברים החשובים ביותר הוא למחול לכל מי שפגע בנו," אמר הרב ברגש. "בין אם לקח ממון, בין אם ביזה אותנו, ובין אם בייש – למחול ולסלוח בלב שלם ובנפש חפצה. זה הדבר הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות".

הראש"ל חתם את השיחה ביסוד החז"לי הידוע: "'כל המעביר על מדותיו – מוחלין לו כל פשעיו'. הקב"ה אינו מוחל לחינם, אבל אם האדם מוחל לאחרים ומעביר על מידותיו – הקב"ה נוהג עמו מידה כנגד מידה ומוחל לו על כל פשעיו".