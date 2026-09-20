מערכת הביטחון הישראלית נמצאת בכוננות עליונה לקראת יום הכיפורים, על רקע מציאות ביטחונית מורכבת והפסקת אש שברירית בחזיתות השונות. צה"ל הודיע כי השלים את עבודת המטה וההיערכות המבצעית בכלל הגזרות - מרצועת עזה ועד לגבולות הצפון, סוריה ויהודה ושומרון.

ההיערכות הנוכחית מוגדרת כמחמירה ורחבה משמעותית מזו של השנים הקודמות, ונועדה לתת מענה לכל תרחיש אפשרי של הסלמה או ניסיון הפתעה מצד גורמי הטרור. תהליך ההיערכות החל עוד בטרם תחילת חגי תשרי, וכלל סדרת דיונים מעמיקים בראשות ראש אגף המבצעים ובשיתוף פעולה מלא עם שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.

במסגרת המוכנות, הוחלט על תגבור משמעותי של סדר הכוחות הלוחמים בכלל הזירות. יחידות הנמצאות בשלבי הכשרה הוקפצו לכוננות, ובוטלו לחלוטין כלל ההדממות והחופשות במערך הלוחם. במהלך הימים האחרונים קיימו כוחות הצבא תרגילי פתע ומשחקי מלחמה שנועדו לבחון את מהירות התגובה והמעבר ממצב של הגנה ושגרה למצב של התקפה ולחימה עצימה.

גורם צבאי בכיר הבהיר כי הצבא ערוך גם מול איומים מרוחקים יותר, לרבות איראן, ומחזיק בסל כלים רחב המאפשר הפעלה מיידית לצד תוכניות סדורות למערכה ממושכת. המסר המרכזי שיוצא משורות הפיקוד העליון הוא של אי-הסתמכות על תקוות לשקט. קצין בכיר תיאר את המצב כ"דריכות מבצעית הנדרשת לנוכח תורפה מבצעית ידועה", תוך הדגשה כי המטרה היא להבטיח שגם בתרחיש של הפתעה בחג, כוחות הביטחון לא יוכרעו ויוכלו להגיב בעוצמה באופן מיידי.

החזית הצפונית: טיהור תשתיות והתמודדות עם איומים קיימים

בגבול לבנון, למרות הפסקת האש, צה"ל ממשיך לנהל מערכת הגנה קפדנית המלווה בפעולות יזומות לטיהור המרחב. הכוחות פועלים בשטח כדי להשמיד תשתיות ומנהרות של ארגון הטרור חיזבאללה, בהמשך לפעילות הממוקדת שנערכה לאחרונה ברכס עלי טאהר. במקביל, מתבצעת עבודה רציפה לביסוס העמדות והמוצבים הנמצאים בשליטת צה"ל, מתוך הבנה כי יש להיערך לאפשרות של קריסת ההסדרה וחזרה ללחימה מלאה.

המתח בצפון קיבל ביטוי מוחשי בסוף השבוע האחרון, כאשר שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מפיצוץ מטען חבלה. המטען, שהונח בשטח עוד בטרם נכנסה הפסקת האש לתוקפה, ממחיש את הסכנה הנשקפת גם מתשתיות טרור ישנות שהותיר אחריו האויב. בתגובה לתקרית, צה"ל ביצע תקיפות בתוך שטח לבנון. במערכת הביטחון מבינים היטב כי חיזבאללה, על אף שספג מכות קשות ומוגדר כארגון מוחלש, מנצל את הזמן כדי להתארגן ולהתחמש מחדש, וטרם זנח את כוונותיו העוינות כלפי ישראל.