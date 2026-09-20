חיזוק ב-60 שניות אל תהיו קמצנים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן "חיזוק ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית - פינת חיזוק יומית קצרה ואקטואלית מתוך ספר "חובת הלבבות" • צפו (חרדים) כהכיכר השבת10:00 מקור מועדף בגוגלסמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו ב-עקבו אחרינו ב -Google News אל תהיו קמצנים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן - צילום: שמעון ברדי10100:00/1:20אל תהיו קמצנים • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהן (צילום: שמעון ברדי)עוד באותו נושאלהתאמן במחשבות • צפו בחיזוק היומי עם הרב יגאל כהןכיכר השבת|18.09.26 הרב יגאל כהןביטחון בה'חובת הלבבותחיזוק ב-60 שניות 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:עם ישראל מתכונן ליום הקדוש: 150 אלף איש התפללו וזעקו בכותל במעמד הסליחות האחרון והמרכזיכיכר השבת|06:55תל אביב לבשה שחורים; אלפים ליוו למנוחות את הרב הנערץ שקירב רחוקים מתוך אהבהחיים רוזנבוים|03:42נעצר בגבול ונלקח לחזית: חרדי מביתר גויס לצבא אוקראינה; "לא מצליחים ליצור קשר"נחמן שטרנהרץ|19.09.26אולי גם יעניין אותך:הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאויאיר טוקר|19.09.26שני אחים חרדים נפלו מגג סככה בעיר הצפונית - פונו לבית החולים במצב בינונישאול כהנא|19.09.26המנהיג שנצפה צועד לבדו; התיעוד מבני ברק שמכה גלים בעולם התורהחיים רוזנבוים|18.09.26
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