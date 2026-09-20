דקת חיזוק ביום המעביר על מידותיו וסולח - מרוויח בענק | צפו ברבי אלימלך בידרמן מי שמעביר על מידותיו וסולח - מוחלין לו על כל כוונותיו והוא מרוויח | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת11:30 מקור מועדף בגוגלסמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו ב-עקבו אחרינו ב -Google News המעביר על מידותיו וסולח - מרוויח בענק | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:30המעביר על מידותיו וסולח - מרוויח בענק | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאהניסיון האחרון בערב יום כיפור | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|08:30 רבי אלימלך בידרמןסליחהדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:עם ישראל מתכונן ליום הקדוש: 150 אלף איש התפללו וזעקו בכותל במעמד הסליחות האחרון והמרכזיכיכר השבת|06:55תל אביב לבשה שחורים; אלפים ליוו למנוחות את הרב הנערץ שקירב רחוקים מתוך אהבהחיים רוזנבוים|03:42נעצר בגבול ונלקח לחזית: חרדי מביתר גויס לצבא אוקראינה; "לא מצליחים ליצור קשר"נחמן שטרנהרץ|19.09.26אולי גם יעניין אותך:הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאויאיר טוקר|19.09.26שני אחים חרדים נפלו מגג סככה בעיר הצפונית - פונו לבית החולים במצב בינונישאול כהנא|19.09.26המנהיג שנצפה צועד לבדו; התיעוד מבני ברק שמכה גלים בעולם התורהחיים רוזנבוים|18.09.26
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