דקת חיזוק ביום המעביר על מידותיו וסולח - מרוויח בענק | צפו ברבי אלימלך בידרמן מי שמעביר על מידותיו וסולח - מוחלין לו על כל כוונותיו והוא מרוויח | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)