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דקת חיזוק ביום

הניסיון האחרון בערב יום כיפור | צפו ברבי אלימלך בידרמן

דווקא בערב היום הקדוש יש את הניסיון האחרון הכי גדול | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)

הניסיון האחרון בערב יום כיפור | צפו ברבי אלימלך בידרמן
הניסיון האחרון בערב יום כיפור | צפו ברבי אלימלך בידרמן
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יום כיפוררבי אלימלך בידרמןערב יום כיפורדקת חיזוק ביום

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