דקת חיזוק ביום הניסיון האחרון בערב יום כיפור | צפו ברבי אלימלך בידרמן דווקא בערב היום הקדוש יש את הניסיון האחרון הכי גדול | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים) כהכיכר השבת08:30 הניסיון האחרון בערב יום כיפור | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/0:28הניסיון האחרון בערב יום כיפור | צפו ברבי אלימלך בידרמן עוד באותו נושאלא ניגש לדלת והפסיד חצי מיליון דולר | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|17.09.26 יום כיפוררבי אלימלך בידרמןערב יום כיפורדקת חיזוק ביום 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:תל אביב לבשה שחורים; אלפים ליוו למנוחות את הרב הנערץ שקירב רחוקים מתוך אהבהחיים רוזנבוים|03:42הסליחות האחרונות עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה • צפו בשידור חיכיכר השבת|19.09.26עשרות אלפים בכותל המערבי: שידור חי ממעמד הסליחות האחרונות • צפוכיכר השבת|19.09.26אולי גם יעניין אותך:נעצר בגבול ונלקח לחזית: חרדי מביתר גויס לצבא אוקראינה; "לא מצליחים ליצור קשר"נחמן שטרנהרץ|19.09.26הפייטן משה לוק בתחרות תקיעה בשופר; מי ניצח? | צפו בווידאויאיר טוקר|19.09.26שני אחים חרדים נפלו מגג סככה בעיר הצפונית - פונו לבית החולים במצב בינונישאול כהנא|19.09.26
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