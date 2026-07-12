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קרעו שערי שמיים | האדמו"ר מאוז'רוב התמוטט במרכז החסידות בבני ברק

העתירו בתפילות האדמו"ר מאוז'רוב, מחשובי האדמו"רים בבני ברק, עבר אירוע לבבי במהלך שהותו במרכז החסידות ברחוב חזון איש • כוחות ההצלה שהוזעקו למקום העניקו טיפול מציל חיים והאדמו"ר פונה ל'תל השומר' • בבתי המדרש קרעו שערי שמיים לרפואת רבי תנחום בנימין בן מרים (חסידים)

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האדמו"ר מאוז'רוב (צילום: יהודה פרקוביץ)

העתירו בתפילות: האדמו"ר מאוז'רוב חנצ'ין, מחשובי האדמו"רים בבני ברק פונה בשעה האחרונה (ראשון) לבית החולים שיבא בתל השומר לאחר שעבר אירוע לבבי. הציבור נקרא לקרוע שערי שמים.

כונני חירום וצוותי הצלה שהוזעקו במהירות למרכז החסידות ברחוב חזון איש בעיר, העניקו לאדמו"ר טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, לאחר שמצבו יוצב במעט פונה בדחיפות בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שיבא בתל השומר, שם הוא עובר בשעה זו סדרת בדיקות וטיפולים רפואיים על ידי טובי הרופאים.

במרכז החסידות מתכנסים לאמירת פרקי תהילים לרפואתו השלמה והמהירה של הרועה הנאמן.

הציבור הרחב נקרא להעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי תנחום בנימין בן מרים בתוך שאר חולי ישראל.

אירוע לבביהאדמו"ר מאוז'רובבית חולים שיבא תל השומר

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