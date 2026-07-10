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בהיערכות חסרת תקדים

רבבות קרעו שערי שמיים בכותל לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ • תיעוד ענק

רבבות חסידי ויז'ניץ נהרו אמש לרחבת הכותל המערבי לעצרת תפילה והתעוררות למען בריאות האדמו"ר, השרוי בחולשה נוראה | העצרת, שיצאה לפועל בעקבות קול קורא של בני האדמו"ר, הפכה לאחת המרכזיות שידעה החסידות בשנים האחרונות |במהלך המעמד נשמעו דברי התעוררות, נאמרו פרקי תהילים בדמעות ושירת ניגוני כיסופים | צפו בתיעודים (חסידים)

עצרת חסידי ויז'ניץ ברחבת הכותל
עצרת חסידי ויז'ניץ ברחבת הכותל| צילום: צילום: הקרן למורשת הכותל

בהיערכות חסרת תקדים ובהתעוררות עצומה, התכנסו אמש (חמישי) רבבות חסידי ויז'ניץ ברחבת הכותל המערבי לעצרת תפילה, זעקה וחיזוק למען בריאותו ורפואתו השלמה של האדמו"ר מויז'ניץ, השרוי בחולשה גדולה זה כשנתיים ימים.

היוזמה נולדה בעקבות קול קורא מיוחד ויוצא דופן שפרסמו שלושת בניו של האדמו"ר: הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ. הגה"צ רבי יצחק ישעיה הגר. והגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ באלעד. הבנים הרבנים קראו לכלל החסידים להתכנס לתפילת רבים לקראת הימים הנוראים המשמשים ובאים, להעתיר לפני שוכן מרומים עבור אביהם, הרועה הנאמן שישוב להנהיג את עדתו מתוך בריאות איתנה כבשנים קדמוניות.

אל קריאת בני האדמו"ר הצטרף גם גיסם, הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר, ר"מ בישיבת ויז'ניץ באלעד. בהודעה קולית מיוחדת שהותיר ב"מערכת ויז'ניץ" הקו הפנימי של החסידות עורר את הציבור להגיע והסביר את הרקע לעצרת המפתיעה.

"בדרך כלל שואלים לפני עצרת תפילה האם ארע משהו חריג חלילה", אמר הגרמ"מ בהקלטה, "אז כאן לא ארע מאומה. דווקא בגלל שלא קרה דבר, אנו זועקים לבורא עולם שיעשה כבר חסד עם אבינו רוענו ויחזיר את עטרת ראשנו כבימי קדם מתוך בריאות הגוף והנפש".

במהלך העצרת נשא דברי חיזוק דומ"ץ החסידות, הגאון רבי ישראל מילר, שהרחיב על שגב פעילותו של צדיק לפרסם את שם השם בעולם 'יש בורא עולם', וקרא לקהל הרבבות להרבות בתפילה כדי שהאדמו"ר יוכל להמשיך בהנהגתו המפוארת.

לפני התיבה לאמירת ספר רביעי עבר הרה"ג רבי ישראל ארנסטר, נכדו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועת משה' מויז'ניץ זי"ע. באמירת קפיטל ק"ל 'שיר המעלות ממעקים' פסוק בפסוק כובד הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד החסידות באלעד, שאמר את הפסוקים בנוסח הימים הנוראים ובקול בכי שהרעיד את הלבבות. באמירת מזמור מ"ז שבתהילים כובד משב"ק האדמו"ר, הרה"ג רבי שאול גרינברגר.

בסיום העצרת ולאחר שירת ניגוני התעוררות וכיסופים, ניגש לפני התיבה המשפיע הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר לקבלת עול מלכות שמיים. טרם אמירתם פתח בדברי חיזוק קצרים, ולאחר מכן זעק את זעקת "שמע ישראל" ו"השם הוא האלוקים" מתוך התעוררות עצומה כשכל הקהל חוזרים אחריו בקול רעש גדול שהרעיד את רחבת הכותל.

העצרת האדירה ננעלה לאחר שעות ארוכות של תפילה. למעלה ממאה אוטובוסים, לצד מאות רכבים פרטיים וטנדרים, שינעו את רבבות החסידים מכל רחבי הארץ לירושלים. בחסידות מציינים כי מדובר באחת העצרות הגדולות והספונטניות ביותר שידעה חצר הקודש ויז'ניץ.

חסידי ויז'ניץ בכותל (צילום: באדיבות המצלם)
חסידי ויז'ניץ בכותל (צילום: הקרן למורשת הכותל )
חסידי ויז'ניץ בכותל (צילום: הקרן למורשת הכותל )
חסידי ויז'ניץ בכותל (צילום: באדיבות המצלם)

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הכותל המערביהאדמו"ר מויז'ניץעצרת תפילה

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