המשחק הכפול: תוקפים באיראן ועוצרים כדי לאפשר מאמץ דיפלומטי

בעוד המאמצים הדיפלומטיים להרגעת המתיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכים מאחורי הקלעים, הצבא האמריקני ממשיך בהכנות אינטנסיביות לתקיפות אפשריות. על סיפון נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן, המוצבת בים הערבי, נצפו היום צוותים טוענים מטוסי קרב מסוג F-18 בחימוש כבד, בעוד טייסים מתרגלים תרגילי מוכנות - כך דווח ברשת CNN.

על פי גורם בכיר בממשל האמריקני, וושינגטון נוקטת באסטרטגיה מדודה: "אנחנו תוקפים ואז עוצרים כדי למנוע הסלמה ולאפשר לדיפלומטיה לעבוד", מסר הגורם. ארה"ב שומרת על רשימת מטרות מפורטת כמנוף מול טהראן, אך כרגע מעדיפה לתת למאמצים הדיפלומטיים הזדמנות.

הכנות מלאות לתרחיש החמור

למרות המאמצים הדיפלומטיים, ההכנות הצבאיות ממשיכות במלוא העוצמה. גורמים בכירים בצבא האמריקני אישרו כי ביום חמישי היו הכנות מתקדמות לתקיפות אפשריות במידת הצורך, אך ההחלטה הייתה להמשיך ולתת לדיפלומטיה לנהל את המהלך בשלב זה.

על סיפון נושאת המטוסים, שמאכלסת אלפי אנשי צוות, קפטן הספינה עדכן את הלוחמים כי המצב "מתחמם" והורה להם לשמור על מוכנות מלאה. מטוסי קרב ממריאים ונוחתים על הסיפון במשך כל שעות היממה, בין אם במסגרת תרגולים ובין אם במסגרת פעילות הגנתית שוטפת.

ישראל עוקבת מקרוב

כפי שדיווחנו קודם לכן, ישראל נערכת לכל תרחיש אפשרי במסגרת ההסלמה האזורית. צה"ל העלה את רמת הכוננות בכל הזרועות, בעוד שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר: "אם איראן תתקוף את ישראל – צה"ל יגיב בעוצמה רבה".

במקביל, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר מסר כי מאות מטוסים של חיל האוויר נמצאים בכוננות מיידית להמראה, כאשר עשרות אלפי אנשי צוות עומדים מאחוריהם. "גם ברגעים אלה אנו עוקבים מקרוב אחר הנעשה באיראן ובלבנון ודרוכים לפעולה מיידית", הדגיש.

המתיחות במזרח התיכון נמצאת בשיא חסר תקדים, כאשר איראן וארצות הברית מחליפות מהלומות קשות בימים האחרונים. בעוד הדיפלומטיה פועלת בשקט, הצבאות משני הצדדים ממשיכים להיערך לכל תרחיש. עדכונים נוספים בהמשך.