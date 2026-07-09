מהומה בוועדת הכנסת: הלומי קרב התפרצו ובכו מול החכי"ם

מהומה קשה ועימותים חריפים פרצו היום (חמישי) בוועדת הכנסת במהלך דיון על חוק יסוד לימוד תורה בהובלת הסיעות החרדיות.

כמה לוחמים הלומי קרב התעמתו ישירות עם יו"ר יהדות התורה חבר הכנסת יצחק גולדקנופף ועם חברי הוועדה האחרים, ומחו על התעלמות המדינה לדבריהם מנכי צה"ל לעומת מתן הטבות והכרה בחוק למי שלא שירת. במהלך חילופי הדברים המתוחים הטיחו הלומי הקרב בגולדקנופף "אורי דנינו היה חרדי ולחם איתנו".

הסערה בדיון התעצמה בעקבות דבריה המטלטלים של עינב דנינו, אמו של לוחם הצנחנים רב-סמל ראשון אורי דנינו שנחטף ממסיבת הנובה ונרצח על ידי מחבלי חמאס במנהרה ברפיח בסוף אוגוסט 2024.

האם השכולה פנתה לחברי הכנסת בדמעות ואמרה "אני חיה עם הכאב הזה שנתיים, אבל אני שורדת את הכאב הזה בזכותם. מי שהציל את הילד שלי זה הם. הם החזירו לי אותו, והם סוחבים אותו עליהם עד היום. הם לא שקופים, קחו את עצמם בידיים ותתעדפו אותם".

האם הוסיפה לתאר את המציאות הקשה של הלוחמים שהשיבו את בנה לקבורה בישראל ואמרה "אני לא הייתי מקבלת את אורי אם הם לא היו שם. אני ראיתי את אורי שנייה לפני ששמתי אותו באדמה. ילד יפה תואר, עם פציעות בכל הגוף, אבל מה החברים שלו ראו לפני שאני קיבלתי אותו? 109 הלומים. זה לא רק 109 הלומים, מה עם הילדים שלהם? מה עם ההורים שלהם? מה עם הסביבה שלהם? תעטפו אותם, תקבלו אותם. אני לא רוצה לאבד אף עוד הלום אחד".

דנינו מתחה ביקורת נוקבת על התנהלות הנוכחים בדיון ואמרה "אני יושבת פה חצי שעה ואנשים בטלפון ואנשים מדברים. אתם צריכים לחלוק להם כבוד, להיות כל כולם בשבילם, כי בלעדיהם לא היינו מקבלים אף אחד.

אתם יודעים מה עובר עליהם כל שנייה? אני לא מאחלת לאף אמא. אני חיה הם הכאב שלי, אבל הבן שלי קבור. הם חיים-מתים. בן אדם נורמלי, אבל הוא מת בפנים. מה הם מבקשים? הכרה בזכויות שלהם? חוק שייתן להם לחיות קצת?".

אחד הלוחמים הלומי הקרב פנה ישירות לחבר הכנסת גולקנופף ואמר לו כי הוא וחבריו נלחמו כדי שהחרדים יוכלו ללמוד תורה.