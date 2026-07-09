חוק יסוד לימוד תורה יישאר הצהרתי - החכי"ם החרדים שוב התקפלו

לאחר שעות של דיונים סוערים היום (חמישי) בוועדת הכנסת, שכללו עימותים וחילופי דברים קשים עם הלומי קרב שהגיעו לדרוש את הכללתם בחוק, ש״ס ודגל התורה הגיעו להסכמות עם יו״ר הקואליציה ח״כ אופיר כץ בנוגע לנוסח חוק יסוד לימוד תורה.

במרכז הפשרה עומד הסעיף השני בהצעת החוק, שקבע כי ההכרה בלימוד התורה כערך יסוד נועדה ליצור ״מאזני צדק״ ביחס לערכי יסוד אחרים. הסעיף, שעמד במוקד הביקורת המשפטית והדיונים הסוערים בוועדה, יימחק מהצעת החוק.

החוק יישאר עם הסעיף הראשון והמרכזי בלבד, הקובע כי לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי.

הפשרה שהביאה להסכמות

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בהודעה משותפת של סיעות ש״ס ודגל התורה נמסר כי ראש הממשלה והליכוד ביקשו להוסיף לחוק יסוד לימוד תורה סעיפים נוספים שלא היו חלק מהנוסח המקורי.

״הובהר באופן חד משמעי כי איננו מסכימים לשנות את מהותו של החוק. אם יש רצון לקדם סעיפים נוספים ניתן לעשות זאת במסגרת חקיקה אחרת, ולא במסגרת חוק יסוד לימוד תורה״, מסרו הסיעות.

עוד הודיעו כי בהוראת גדולי התורה הוסכם שהחוק יכלול את הסעיף הראשון והמרכזי בלבד. ״זהו לבו של החוק והעיקרון שלשמו הוגשה הצעת חוק היסוד מלכתחילה, לעגן בחוק יסוד את ההכרה במעמדו של לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ומדינת ישראל״.

גם מלשכת יו״ר הקואליציה אופיר כץ נמסר כי הושג סיכום עם המפלגות החרדיות, שבמסגרתו סעיף 2, הקובע יצירת ״מאזני צדק בין הערכים״, יימחק מהצעת החוק.

חוק נפרד עבור הלומי הקרב

הפשרה הושגה לאחר דיון סוער שהתקיים היום בוועדת הכנסת, במהלכו הלומי קרב דרשו פעם נוספת להכניס לחוק גם הכרה במעמדם ובתרומתם.

במהלך הדיון נרשמו חילופי דברים קשים בין הלומי הקרב לחברי הכנסת, על רקע דרישתם שלא להפלות את הלוחמים ולהעניק גם להם הכרה בחקיקת יסוד.

כעת, במקביל להסכמות על חוק יסוד לימוד תורה, פועלים בקואליציה לקידום נוסח חוק נפרד עבור הלומי הקרב. דרישותיהם לא ייכללו בחוק הנוכחי, אך המענה עבורם צפוי להתקדם במסלול חקיקה נפרד.

בעקבות הפשרה וההסכמות שהושגו בין יו״ר הקואליציה לסיעות ש״ס ודגל התורה, ועדת הכנסת תתכנס מחדש בשעה הקרובה, כדי לקיים את ההצבעות על הצעת החוק ולאשרה לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.