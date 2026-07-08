האדמו"ר מויז'ניץ לונדון במנוחה בדאבוס ( צילום: באדיבות המצלם )

שמחה והתרגשות עצומה שוררת בימים אלו בקרב חסידי ויז'ניץ לונדון המתגוררים בארץ הקודש, עם קבלת הבשורה המרנינה כי האדמו"ר צפוי להגיע בקרוב לימי נופש ומנוחה בארץ, ויקבע את מעונו בשכונת 'הר יונה' שבנוף הגליל.

כידוע, האדמו"ר מחלים בתקופה זו מהחולשה הנוראה שתקפה אותו בתקופה האחרונה, ועל פי הוראת והמלצת רופאיו, הוא נצרך לצאת לימי נופש ומנוחה ממושכים על מנת לאגור כוחות. לדברי החסידים, בשונה משנים עברו, בחר האדמו"ר לוותר על עיירות הנופש המפורסמות בהרי שווייץ או באוסטריה, והעדיף על פניהן את אווירה הצח של ארץ הקודש. היעד שנבחר: שכונת הר יונה, ההולכת ונבנית כאימפריה חרדית בצפון.

האדמו"ר מויז'ניץ לונדון אצל האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק ( צילום: באדיבות המצלם )

כבר בשנה שעברה תוכנן מסע הנופש של האדמו"ר להר יונה, אולם בעקבות המצב הביטחוני ששרר בארץ הקודש לצד מצבו הרפואי של הרבי, התוכנית נדחתה ויוצאת לפועל רק כעת, לקראת ימי הקיץ הנוכחיים.

הגעתו של האדמו"ר מויז'ניץ לונדון להר יונה מייצרת עניין רב בעולם החסידות, שכן במקום שוהה בתקופה זו למנוחה גם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק.

תושבי השכונה והחסידים הרבים שכבר מתכוננים לבואו של האדמו"ר, מצפים בכיליון עיניים לשבתות המרוממות ולהליכות המשותפים באוויר הצח, בהם ישתעשעו שני האדמו"רים יחדיו בדברי תורה וחסידות בימי המנוחה בגליל.

כפי שדיווחנו, אחיו של האדמו"ר מלונדון, האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, בחר השנה לנפוש בעמנואל שבשומרון.