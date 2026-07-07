המוני יהודים, ועל צבאם רבנים מכובדים מכל רחבי הארץ עלו במהלך היממה האחרונה לציונו של האדמו"ר הרה"ק משטפנשט זיע"א, בבית העלמין נחלת יצחק בתל אביב, לרגל יום ההילולא.
מאז שעות הלילה המוקדמות של יום ראשון זרמו למקום המוני מתפללים שביקשו לשפוך שיח בתפילה, להדליק נר לעילוי נשמת הצדיק ולהעתיר לישועות, ברכות ורפואות בזכותו. במקום הורגשה אווירה מרוממת של תפילה, התעוררות ואחדות, כאשר רבבות פקדו את הציון במשך שעות ארוכות.
לקראת ההילולא נערכו הגורמים המארגנים לקליטת ההמונים, בסיוע סדרנים, כוחות אבטחה וביטחון ומערך שירותים מקיף לרווחת ציבור העולים, במטרה לאפשר את קיום ההילולא בצורה בטוחה, מכובדת ומאורגנת.
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