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קור רוח אכזרי

רגע מזעזע: הירי בקירק הוקרן בבית המשפט - כך הגיב החשוד ברצח

כל העדכונים ממשפט הרצח של הפעיל השמרני צ'רלי קירק | דיונים, עדויות ופרטים על האישומים נגד טיילר רובינסון בבית המשפט ביוטה (בעולם)

רגע הירי (צילום: לפי סעיף 27א)

משפחתו של הפעיל השמרני והפרו ישראלי המנוח צ'רלי קירק התייצבה אתמול (שני) לראשונה באולם בית המשפט מול הנאשם ברציחתו, טיילר רובינסון, עם פתיחת הדיון המקדמי בעניינו הצפוי להימשך כשבוע.

רובינסון, בן 23, הובא לאולם כשהוא אזוק בידיו וברגליו. במהלך הדיון הוצגו בפני השופט ועורכי הדין סרטונים המתעדים את רגע הירי הקטלני, ובהם נשמע קול הירייה שפגעה בקירק בצווארו. על פי הדיווח, השופט טוני גראף ג'וניור נרתע לאחור בעת הצפייה, בעוד רובינסון לא הפגין כל תגובה.

אלמנתו של קירק, אריקה, הוריו רוב וקת'י ובני משפחה נוספים נכחו במהלך הדיון, אך יצאו מהאולם לפני הצגת התיעוד הגרפי, לאחר שקיבלו אזהרה מראש.

צ'ארלי קירק מימין, טיילור רובינסון משמאל (צילום: shutterstock, Utah State Courts)

בהמשך העיד חוקר מלשכת החקירות של מדינת יוטה כי נתיחת הגופה קבעה שמותו של קירק נגרם מפצע ירי בצוואר, וכי מדובר ברצח. בנוסף הוצגו תיעודי מצלמת אבטחה שתיעדו בין השאררכב שלטענת התביעה שייך לרובינסון, כשהוא מגיע ועוזב בית סמוך לקמפוס שעות לאחר הרצח.

לצד בני המשפחה הגיעו לבית המשפט גם תומכים בולטים ובהם דונלד טראמפ ג'וניור, וכן הפרשנים השמרנים ג'ק פוסובייץ וברנדון טייטום.

רובינסון טרם השיב לאישומים נגדו. אם יורשע בעבירת הרצח בנסיבות מחמירות, הוא עשוי לעמוד בפני עונש מוות.

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