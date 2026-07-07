יועז הנדל ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בהתפתחות משמעותית במערכת הפוליטית, סיכמו הבוקר (שלישי) ח"כ חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל על ריצה משותפת לכנסת.

המהלך, שמהווה צעד ראשון ליצירת כוח פוליטי ציוני חדש, מכוון להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה לאחר הבחירות הקרובות, כך לטענת הנדל וטרופר. על פי הנמסר, השיחות בין הצדדים התקדמו בימים האחרונים והגיעו לכלל הסכמה על שיתוף פעולה מלא. טרופר, שפרש לאחרונה ממפלגת כחול לבן, פעל בשבועות האחרונים לרישום מפלגה עצמאית תוך שהוא מקיים מגעים עם גורמים שונים במערכת הפוליטית. מגעים רחבים במערכת הפוליטית סקר חדש: איזנקוט ונתניהו בשוויון דרמטי | בנט ממשיך בצלילה השבועית יוני גבאי | 07:45 כידוע, מפלגת המילואימניקים בראשות הנדל מקיימת בימים אלה מגעים עם דמויות נוספות מהקואליציה. בין השמות שעולים בהקשר זה: ח"כ משה סולומון מהציונות הדתית וח"כ דן אילוז מהליכוד, שניהם התנגדו בחריפות לחוק הפטור מגיוס ולחוק יסוד לימוד תורה. סולומון אף הודח מחברותו בוועדות הכנסת לאחר שהצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה, כאשר מאחורי הקלעים התברר כי השר בצלאל סמוטריץ' קיבל מידע על המגעים עם מפלגת המילואימניקים והחליט להדיח אותו גם בשל כך. "הוא התבשם מכך שמפלגות אחרות רוצות אותו", נמסר ממקורות במפלגה.

חה"כ משה סלומון ( צילום: מתוך חשבון ה x של חה"כ סלומון )

מטעמו של טרופר אישרו את המגעים ומסרו: "חילי טרופר נפגש בימים אלה עם אנשים שיהיו חלק מהבנייה המחודשת של הנהגת המדינה, כחלק מהתהליך והאפשרויות מקודם גם מהלך לרישום מפלגה".

גדי איזנקוט היה הראשון לברך וכתב: "מברך את חברי חילי טרופר, חילי הוא מנהיג מאחד ומנוסה שראוי להיות גורם מרכזי במלאכת השיקום שישראל נדרשת לה וקול חשוב בממשלה הציונית ממלכתית שנקים, שתאחד את העם ותחזיר את ישראל לדרך הישר. כי ישראל חייבת לנצח. והיא תנצח".

יו״ר כחול לבן, בני גנץ בירך את טרופר: ‏״‏‏אני מברך על הצטרפותם של חילי ויועז למהלך שאנחנו מובילים להקמת הגוש ישראל. גם הם מבינים שממשלה צרה היא מתכון לאסון הבא. בבחירות הקרובות תקום רק ממשלה ציונית רחבה - ממשלה שלא נשענת על המפלגות הערביות והמפלגות החרדיות.״

"לא נשרוף קולות"

טרופר הבהיר עוד טרם עזיבתו את כחול לבן כי אין בכוונתו "לשרוף קולות" של בוחרי גוש המרכז-שמאל. ההערכה היא שהמפלגה החדשה תשמש ככלי פוליטי לחיבורים ולא בהכרח לריצה עצמאית, כאשר המטרה המרכזית היא הקמת ממשלת הסכמות רחבה.

יצוין כי ח"כ מיכאל ביטון מכחול לבן הבהיר בריאיון לאחרונה כי המפלגה תפעל להקמת ממשלת הסכמות רחבה, גם אם בראשה יעמוד בנימין נתניהו. לדבריו, הציבור מאס בשנאה ומחפש מתינות, ודווקא המודל הפריטטי שהושמץ בעבר נתפס בעיניו כהצלחה שאפשרה ריסון ואיזון.