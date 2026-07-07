כיכר השבת
"כוח פוליטי חדש"

כעת זה רשמי: חילי טרופר והמפלגה של יועז הנדל מאחדים כוחות | ומי הראשון שבירך את האיחוד?

חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל סיכמו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות שצפויות להיות בחודש אוקטובר • המהלך אליו הם מכוונים, הוא הקמת ממשלה ציונית רחבה | לטענתם, מדובר בצעד ראשון ליצירת כוח פוליטי משמעותי | ראשי מפלגות האופוזיציה מיהרו לברך את המהלך (פוליטי מדיני)

12תגובות
יועז הנדל (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

בהתפתחות משמעותית במערכת הפוליטית, סיכמו הבוקר (שלישי) ח"כ חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל על ריצה משותפת לכנסת.

המהלך, שמהווה צעד ראשון ליצירת כוח פוליטי ציוני חדש, מכוון להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה לאחר הבחירות הקרובות, כך לטענת הנדל וטרופר.

על פי הנמסר, השיחות בין הצדדים התקדמו בימים האחרונים והגיעו לכלל הסכמה על שיתוף פעולה מלא. טרופר, שפרש לאחרונה ממפלגת כחול לבן, פעל בשבועות האחרונים לרישום מפלגה עצמאית תוך שהוא מקיים מגעים עם גורמים שונים במערכת הפוליטית.

מגעים רחבים במערכת הפוליטית

כידוע, מפלגת המילואימניקים בראשות הנדל מקיימת בימים אלה מגעים עם דמויות נוספות מהקואליציה. בין השמות שעולים בהקשר זה: ח"כ משה סולומון מהציונות הדתית וח"כ דן אילוז מהליכוד, שניהם התנגדו בחריפות לחוק הפטור מגיוס ולחוק יסוד לימוד תורה.

סולומון אף הודח מחברותו בוועדות הכנסת לאחר שהצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה, כאשר מאחורי הקלעים התברר כי השר בצלאל סמוטריץ' קיבל מידע על המגעים עם מפלגת המילואימניקים והחליט להדיח אותו גם בשל כך. "הוא התבשם מכך שמפלגות אחרות רוצות אותו", נמסר ממקורות במפלגה.

חה"כ משה סלומון (צילום: מתוך חשבון ה x של חה"כ סלומון)

מטעמו של טרופר אישרו את המגעים ומסרו: "חילי טרופר נפגש בימים אלה עם אנשים שיהיו חלק מהבנייה המחודשת של הנהגת המדינה, כחלק מהתהליך והאפשרויות מקודם גם מהלך לרישום מפלגה".

גדי איזנקוט היה הראשון לברך וכתב: "מברך את חברי חילי טרופר, חילי הוא מנהיג מאחד ומנוסה שראוי להיות גורם מרכזי במלאכת השיקום שישראל נדרשת לה וקול חשוב בממשלה הציונית ממלכתית שנקים, שתאחד את העם ותחזיר את ישראל לדרך הישר. כי ישראל חייבת לנצח. והיא תנצח".

יו״ר כחול לבן, בני גנץ בירך את טרופר: ‏״‏‏אני מברך על הצטרפותם של חילי ויועז למהלך שאנחנו מובילים להקמת הגוש ישראל. גם הם מבינים שממשלה צרה היא מתכון לאסון הבא. בבחירות הקרובות תקום רק ממשלה ציונית רחבה - ממשלה שלא נשענת על המפלגות הערביות והמפלגות החרדיות.״

"לא נשרוף קולות"

טרופר הבהיר עוד טרם עזיבתו את כחול לבן כי אין בכוונתו "לשרוף קולות" של בוחרי גוש המרכז-שמאל. ההערכה היא שהמפלגה החדשה תשמש ככלי פוליטי לחיבורים ולא בהכרח לריצה עצמאית, כאשר המטרה המרכזית היא הקמת ממשלת הסכמות רחבה.

יצוין כי ח"כ מיכאל ביטון מכחול לבן הבהיר בריאיון לאחרונה כי המפלגה תפעל להקמת ממשלת הסכמות רחבה, גם אם בראשה יעמוד בנימין נתניהו. לדבריו, הציבור מאס בשנאה ומחפש מתינות, ודווקא המודל הפריטטי שהושמץ בעבר נתפס בעיניו כהצלחה שאפשרה ריסון ואיזון.

יועז הנדלחילי טרופרמחאת המילואימניקיםבחירות 2026מפלגת המילואימניקים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

9
נו, עוד מפלגה של גנרלים ואנשי צבא שבאים 'לתקן' את המדינה. נכון שיש פה כנראה כוונה טובה להרגיע את הרוחות ולייצר שקט, אבל בסוף הכל פוליטיקה ואינטרסים של כיסאות, חבל על הזמן ועל האשליות של האנשים.
ניסים
8
תשמע, חילי טרופר באמת בן אדם זהב, תמיד מדבר בגובה העיניים ובכבוד לכולם. אבל החיבור הזה עם המילואימניקים... שלא יתחילו עכשיו ללחוץ על הציבור שלנו בענייני הגיוס בצורה כוחנית, כי זה פשוט לא יילך ככה בכוח.
כחלון
7
השלום והאחדות הם יסוד התורה שלנו, וטוב מאוד שרוצים ממשלה רחבה ולא מריבות ושנאה. אבל הכל צריך להיות מתוך כבוד אמיתי ללומדי התורה ולמסורת האבות, אי אפשר לבנות כוח פוליטי על חשבון עולם התורה הקדוש שלנו.
עובדיה
6
מפלגת השנאה לתורה, לא יעברו אחוז חסימה
יוסי
5
אמת שיש צורך גדול בשפיות ובאנשים שמדברים בגובה העיניים כמו טרופר, זה נותן קצת תקווה. אבל צריך להיזהר מאוד שהאיחודים האלה לא יבואו על חשבון הערכים המסורתיים ולומדי התורה, כי זה הבסיס של כולנו.
רפאל
4
עזבו אתכם מגיוס ומלחמות פוליטיות, בסוף חצי מהמילואימניקים האלה הם עצמאים ובעלי עסקים שקורסים כלכלית, בדיוק כמו המשפחות אצלנו בציבור. הלוואי וידברו קצת על יוקר המחיה ולא רק על פוליטיקה של כיסאות.
נתנאל
נתנאל הכי מדויק פה בשרשור. בזמן שהם רבים מי ישב עם עבאס ומי מילואימניק, המחירים בסופר עולים והמשכנתא חונקת אותנו. צריך לבדוק טוב מי מהמפלגות האלה באמת סופר את מעמד הביניים והשכבות החלשות ולא רק את הכיסאות שלהם.
יוחאי
3
"כוח פוליטי משמעותי", נו באמת. כל חצי שנה קם פה כוח חדש שבא להציל את המדינה ובסוף כולם מתרסקים על אותם סעיפים תקציביים. שיהיה להם בהצלחה, אבל אל תמכרו לנו אשליות של פעם בחיים.
הלל
2
יש משהו נכון ברצון של המילואימניקים להביא יושרה ואנשי שטח נקיים, כולנו עייפים מפוליטיקאים שמחפשים רק ג'ובים. אבל הפיצולים האלה בימין רק שורפים קולות וחבל, הדרך היחידה להשפיע באמת היא להתאחד מחדש תחת מפלגת האם הספרדית ולא להתפזר.
סיטבון
ואיך הם קשורים ליושרה ואנשי שטח נקיים??? (רק מזכיר שטרופר והנדל ישבו עם עבס. )
יוסי
אתה צודק לגמרי לגבי עבאס, אין ויכוח בכלל. אבל נראה לי שפספסת את הפואנטה שלי התכוונתי שדווקא בגלל כל הבלגן שלהם, הציבור שלנו צריך להפסיק להתפזר במפלגות קטנות ששורפות קולות, ופשוט לחזור כולנו הביתה למפלגת האם הספרדית.
סטיבון
1
ואוווו הנדל+טרופר+סולומון+אילוז קולות .....
איווט

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר