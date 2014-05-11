מחאת המילואימניקים

הגזירות שמתכננים לנו במפלגת המילואימניקים והאם צריך לחשוב ברצינות על בריחה מהארץ | מי מקפץ על גגות של מכוניות משטרה והיכן המשטרה מוצאת אותו | הנסיך שגרם למעצר עשרות עבריינים | היכן עדיף להשקיע במכרות או בחוות דגים (דבר ראשון)
לקראת הפגנת המילואימניקים הצפויה במוצאי שבת. מסתמן פיצול במחנה הימין. תנועת 'אם תרצו' הודיעה על כוונתה להשתתף בהפגנה, ואילו תנועת 'ישראל שלי' הודיעה כי פעיליה יעדרו ממנו. "מי שמשרת הוא לא פראייר. זו חובה שהיא גם זכות גדולה" מסבירנים חרדים קוראים ל'אם תרצו' לסגת מהחלטתה להפנות עורף לציבור החרדי.