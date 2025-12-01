תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי בהפקתו של נריה סעדיה מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית רס"ן במיל' יואב אדומי, סמג"ד במילואים, ממייסדי מפלגת המילואימניקים בראיון נזעפם על חוק הגיוס, למה הוא מתעקש לגייס את כולם למרות שזה לא ריאלי ומה הצעדים שהם דורשים. בנוסף כל כותרות היום, רץ ברשת ופנינת הדף היומי עם הרב אסף רצון.