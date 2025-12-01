תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי בהפקתו של נריה סעדיה מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.
דבר ראשון | התוכנית המלאה
האם זו הזדמנות חייכם, להשקיע במכרות הזהב באתיופיה? והמלמד הפוגע שנעצר
הגזירות שמתכננים לנו במפלגת המילואימניקים והאם צריך לחשוב ברצינות על בריחה מהארץ | מי מקפץ על גגות של מכוניות משטרה והיכן המשטרה מוצאת אותו | הנסיך שגרם למעצר עשרות עבריינים | היכן עדיף להשקיע במכרות או בחוות דגים (דבר ראשון)
משה מנס ויוסי סרגובסקי
