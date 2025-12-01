כיכר השבת
האם זו הזדמנות חייכם, להשקיע במכרות הזהב באתיופיה? והמלמד הפוגע שנעצר 

הגזירות שמתכננים לנו במפלגת המילואימניקים והאם צריך לחשוב ברצינות על בריחה מהארץ | מי מקפץ על גגות של מכוניות משטרה והיכן המשטרה מוצאת אותו | הנסיך שגרם למעצר עשרות עבריינים | היכן עדיף להשקיע במכרות או בחוות דגים (דבר ראשון)

תוכנית '' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי בהפקתו של נריה סעדיה מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית רס"ן במיל' יואב אדומי, סמג"ד במילואים, ממייסדי מפלגת המילואימניקים בראיון נזעפם על , למה הוא מתעקש לגייס את כולם למרות שזה לא ריאלי ומה הצעדים שהם דורשים.

בנוסף כל כותרות היום, רץ ברשת ופנינת עם הרב אסף רצון.

