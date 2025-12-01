הגר"צ מאזוז עם בועז ביסמוט יו"ר ועדת החוץ והביטחון ( צילום: מושיק - ארכיון )

ברקע הסערה סביב הצגת טיוטת חוק הגיוס והישיבות והדיונים בועדת החוץ והביטחון בכנסת, ראש ישיבת "כסא רחמים" הגה"צ הרב צמח מאזוז התייחס אמש (ראשון) בשיעורו השבועי לנסים והניצחונות שאירעו לעם ישראל במלחמה האחרונה – שהתנהלה מול שבע חזיתות של אויבי ישראל, והתבטא כי "הכל רק בזכות התורה הקדושה ולומדיה".

הגר"צ ציין והביא את הדברים בקשר למלחמת יעקב ועשיו המובאת בפרשה, ואמר כי "יש פתגם 'המנצח במלחמה הוא המנוצח'", וזה כי "סוף סוף במלחמה נהרגו לו חיילים והפסיד ממון". אך "אצל יעקב אבינו נאמר "ויבוא יעקב שלם עיר שכם". ורבותינו אומרים: שלם בתורתו, שלם בגופו ושלם בממונו". "כדאי לנו לחקור וללמוד" פתח ראש הישיבה, ואמר "היום באים מרחבי העולם ללמוד איך המדינה הקטנה שלנו נלחמה מלחמה ארוכה – מלחמה של שנתיים עם החמאס ויש מסביב את חיזבאללה מפה ואיראן מפה וכו' - שבע חזיתות של מלחמה! וברוך ה' איך זכינו לסייעתא דשמיא?". "אם שואלים אותי, אני עונה תשובה פשוטה: זה בזכות לימוד התורה שיש בארץ ישראל. בן פורת יוסף, עשרות אם לא מאות תלמודי תורה, ילדים קטנים. בן פורת יוסף, עשרות אם לא מאות ישיבות. בן פורת יוסף, כמה כוללי אברכים. התורה מגינה ומצילה! אבל מה, הם לא מבינים את זה. הם מבינים חכמה. וגם זה נכון".

הגר"צ מאזוז בדבריו ( צילום: מושיק )

הגר"צ מאזוז הוסיף ואמר: "קראנו הבוקר בתפילה: "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוהינו נזכיר". מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל היה אומר: לכאורה "ואנחנו" זה צריך להיות המשך. "אלה ברכב ואלה בסוסים. ואנחנו בשם ה' אלוהינו". אבל הפסוק לא ככה, אלא "ואנחנו" יש שם פסק. למה? אז הוא אומר: אנחנו אומרים "אלה ברכב ואלה בסוסים", אבל גם אנחנו ברכב ובסוסים ובכל מיני כלי נשק. אבל לנו יש עדיפות עליהם ש"ואנחנו בשם ה' אלוהינו נזכיר". אז הם באים מבחוץ בשביל ללמוד, אז בואו אנחנו נלמד גם מיעקב אבינו".

לסיום שיתף הרב צמח דברים שפורסמו בתקשורת הערבית, המשקפים את ההלם במזרח התיכון מניהול המערכה של ישראל. שם עולה כי גם בעולם הערבי מבינים היום כי האסטרטגיה של החמאס נכשלה: "עם ישראל חי בזכות בתי המדרשיות ובתי הכנסיות שיושבים הילדים ולומדים שם תורה! הבוקר ראיתי שהביאו עמוד שלם שמצטט מכמה עיתונים וכלי תקשורת ערביים, שהם כולם מגנים את החמאס. אחד מהם אפילו התבטא: "החמאס הזה חייבים למחוק אותו מן העולם. הוא גרם עשרות אלפים ערבים למות ולהתאבד", ברוך ה'. וכל זה בזכות שעם ישראל, ילדי ישראל, בחורי ישראל, יושבים ולומדים תורה", חתם ראש הישיבה את דבריו.