מארין לה פן תוכל להתמודד לנשיאות צרפת בשנת 2027, זה מה שקבעו השופטים היום (שלישי) בפסק דין דרמטי בבית המשפט לערעורים בפריז.

השופטים הרשיעו את לה-פן באופן חלוט בעבירות שחיתות הקשורות למימון מפלגתה באיחוד האירופי, ופסק עליה שנת מאסר בפועל ושתיים נוספות על תנאי. העונש יחול באופן מיידי.

עונש המאסר יתקיים בביתה של לה-פן שתיאלץ לענוד אזיק אלקטרוני ולהיות בעוצר בית בסוף היום. היא גם תצטרך להתייצב מדי זמן בתחנת המשטרה במקום מגוריה וייאסר עליה לצאת מפריז עיר מגוריה.

השופטים גם פסקו ללה-פן איסור התמודדות למשרה ציבורית במשך 45 חודשים, מתוכם 30 על תנאי. השופטים קבעו כי לה-פן כבר ריצתה את 15 החודשים הנותרים, מה שאומר שהיא תוכל להתמודד לנשיאות ב-2027.

למרות היכולת הטכנית של לה-פן להתמודד לנשיאות צרפת, האחרונה הבטיחה בעבר כי לא תתמודד לתפקיד אם תורשע בעבירה הנושאת מאסר. לה-פן קבעה ריאיון בסוף היום ברשת הטלוויזיה הצרפתית המרכזית FRANCE 2.

אם אכן תתמודד, המשמעות היא שלה-פן תיאלץ להיות מועמדת לנשיאות צרפת בעודה נושאת אזיק אלקטרוני, סצנה שעשויה לפגוע בסיכוייה להיבחר.

לה-פן יצאה מבית המשפט בפנים נפולות וסירבה לענות לשאלות העיתונאים בעוד עורכי דינה מקיפים אותה מכל עבר ומונעים גישה לקהל.

עורך דינה של מארין לה פן הגיב להחלטה כי הם מרוצים מההחלטה להפחית את עונשה של לה-פן, אולם אמרו כי טרם קיבלו החלטה סופית לגבי ההמשך.

מארין לה-פן מתייעצת בשעה זו עם יועציה וראשי המפלגה בכדי לקבל החלטה אם להתמודד בבחירות לנשיאות במצב הנתון.