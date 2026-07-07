"לא ציוניים": פיצוץ מתוקשר על סרטון איזנקוט שזעזע את ש"ס

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מערכת הבחירות עולה מדרגה לרף של עימות חזיתי, והפעם מוקד הסערה הוא סרטון תעמולה בוטה שפרסם גדי איזנקוט. בתנועת ש"ס זועמים על המסרים שהוצגו בסרטון, וטוענים כי הרמטכ"ל לשעבר חצה קו אדום ומסוכן שמערער את האחדות סביב צה"ל.

הסרטון, שפורסם מטעם מפלגת "ישר", תוקף את הרכב הממשלה המסתמן של בנימין נתניהו. בקריינות דרמטית נשאל הצופה: "איך נתניהו ירכיב עוד ממשלת השתמטות?". משם הקריין מפרט את חלוקת המנדטים – הליכוד (23), אריה דרעי (9), בן גביר (8), גפני (7) וסמוטריץ' (4) – ומגיע לסיכום של 51 מנדטים, תוך הצהרה כי "לנתניהו אין ממשלה בלי המפלגות הלא-ציוניות".

הסרטון שעורר סערה - צילום: סרטון תעמולה מפלגת ישר הסרטון שעורר סערה | צילום: צילום: סרטון תעמולה מפלגת ישר 10 10 0:00 / 0:27

"הסתה מתנשאת ומנותקת" בעיר החרדית: יותר מ־10,000 שקלים נגנבו מרכבו בזמן שהתפלל קובי ישראל | 17:08 במתקפה חריפה שהוציאה מפלגת ש"ס, נטען כי איזנקוט העז "להטיל דופי באלפי לוחמי צה"ל ממוצא מזרחי, אנשי מילואים ומשפחות שכולות", שרבים מהם מזוהים כשומרי מסורת ומצביעי התנועה, וזאת בטענה שהם אינם "ציוניים". בש"ס הדגישו: "זו אמירה מסיתה, מתנשאת ומנותקת מהמציאות". בתנועה לא הסתפקו בביקורת על הגדרת השותפים כלא-ציוניים, אלא תקפו את התנהלותו של איזנקוט כלפי הציבור הערבי: "המדהים הוא שדווקא כלפי הערבים שאינם מתגייסים ואינם ציונים, איזנקוט לא רק שאינו משמיע מילת ביקורת, אלא אף מתרפס בפניהם. הסיבה ברורה: בלי המפלגות הערביות אין לאייזנקוט ממשלה!".

- צילום: הרסטון של סמוטריץ' | צילום: צילום: הרסטון של סמוטריץ' 10 10 0:00 / 0:20

מלחמת תעמולה בעיצומה

הסערה סביב הסרטון מגיעה על רקע מערכת בחירות סוערת שבה הסקרים מצביעים על מרוץ צמוד בין הליכוד למפלגת ישר!. על פי סקרים שפורסמו לאחרונה, מפלגתו של איזנקוט צפויה לזכות ב-20 מנדטים, בעוד הליכוד מובילה עם 23 מנדטים. במקרה של איחוד פוליטי תחת הנהגתו של איזנקוט, מפלגתו עשויה לזנק ל-37 מנדטים.

כזכור, איזנקוט ניצל את כנס הרצליה למתקפה חסרת תקדים על הנהגת המדינה. בנאום תקיף חשף כי כחודש לאחר פרוץ המלחמה הוצע לו להוביל מהלך של אי-אמון קונסטרוקטיבי ולהתמנות לראשות הממשלה לזמן קצר כדי לייצב את המדינה. המהלך לא צלח, אך הוביל את איזנקוט למסקנה כי החלפת הממשלה, אותה הגדיר כ"רעה ביותר מאז הקמת המדינה", היא חובתו הציבורית העליונה.

מליאת הכנסת ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

מלחמת סרטונים בין המחנות

מעניין כי לא זו הפעם הראשונה שסרטוני תעמולה מעוררים סערה במערכת הבחירות הנוכחית. מפלגת ישר! בראשות איזנקוט הגישה בעבר עתירה לוועדת הבחירות המרכזית נגד מפלגת הציונות הדתית בראשות השר בצלאל סמוטריץ', בדרישה להסיר סרטון פרסומי שפורסם ברשתות החברתיות. בסרטון נכתב: "בממשלת איזנקוט, השר לשיתוף פעולה אזורי נפתלי בנט יקים מדינה פלסטינית".

סמוטריץ' הגיב אז בחריפות לעתירה: "זהו ניסיון השתקה מגוחך. איזנקוט נבהל מהסרטון שחושף את האמת על ממשלת השמאל שהוא הולך להקים עם מנסור עבאס ועם יאיר גולן. ממשלה שתפנה ישובים וחוות, תפרק את רצועת הביטחון שבנינו ביהודה ושומרון ותסגור את מכינת עלי".

הסערה הנוכחית מדגימה את העוצמה שבה מתנהלת מערכת הבחירות, כאשר כל צד מנסה לתקוף את יריבו באמצעות מסרים חדים ומפלגים. השאלה היא האם ההתנגשות הזו תשפיע על תוצאות הבחירות, או שהציבור כבר חיסן את עצמו מפני מלחמת התעמולה.