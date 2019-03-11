סערה במערכת הבחירות: סרטון תעמולה חדש של מפלגת "ישר" בראשות איזנקוט, המציג את השותפות בקואליציה כ"לא ציוניות", מעורר זעם בש"ס. במפלגה תוקפים: "הטיל דופי בלוחמי צה"ל ובמשפחות שכולות - זו הסתה מתנשאת".(פוליטי מדיני)
פעם כשהייתי רואה איזה פשקוויל של קופת העיר עוד הייתי מרימה ושמה בצד מתוך יראת כבוד, אבל זה? זה היה גדול עלי. לא הייתה מדרכה, רק קרעי ניירות, ססמאות חלולות מתוכן וחלקי פנים של גדולי ומאורי הדור, זצ"ל ושליט"א. החינוך מה יהא עליו? (חינוך)
כל המפלגות החילוניות טורחות להצטייד בדוס מחמד (כשבבית היהודי יש חילוני מחמד). גם בשנות האלפיים ממשיכות המפלגות לקרוץ לקול הדתי, ולהציב דוס באחד המקומות הראשונים, גם כאשר המשק מזמן משתמש בווינדוז. איתי אליצור בסקירה קצרה על מאיישי התפקידים במפלגות השונות (פוליטי)
בחירות 2013- מה לא עבר על מדינתנו הקטנה מאז הבחירות הקודמות, הרי תמיד יהיו אנשים שיקומו כנגדנו, מדינות שיתלוננו עלינו, מקומות שיקומו ויתחילו מלחמה איתנו..
מי באמת יכול להשפיע במדינה? מי באמת יכול לשנות את פני המדינה? בסופו של דבר כל המפלגות הם אותו דבר, לא?!