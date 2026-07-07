הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסףבהכרעה דרמטית: ׳תן לי יבנה וחכמיה׳ התורה למעלה מהכל, יש לתמוך בחקיקות הקואליציה בתמורה לסיום חקיקת ׳חוק יסוד לימוד תורה׳ וביטול רפורמת הכשרות.

את הדברים כתב מהראשון לציון ליו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, בהתייחסות למכתבו של שר התקשורת שלמה קרעי שפנה אל הרב וביקש את תמיכתו בחוק התקשורת, תוך שהוא מתחיייב לצמצם למינימום את הפגיעות הרוחניות בו וכן לאימוץ הסתייגותו של חבר הכנסת אבי מעוז.

במכתבו נמנע הגר"י יוסף מלהתייחס לפרטי חוק התקשורת, אלא רק קבע את העיקרון לפיו אין לסכן את חוק יסוד לימוד תורה בגינו, בדבריו כתב הראשון לציון:

"אל יו״ר תנועת ש״ס הר״ר אריה דרעי נר״ו

תן לי יבנה וחכמיה ! אין מקום להתמהמה ואין לסכן בשום אופן את העברת חוק לימוד תורה.

ובעניין הכשרות, יש להציל את עם ישראל מאכילת נבלות וטריפות ולתמוך בנוסח הנוכחי דייקא, ולא די לילך בדרך של סור מרע.

אשר על כן, יש לאפשר העברת העניינים החשובים להשלטונות ולהתנות עמם באופן דחוף כנ״ל.

התורה למעלה מהכל !! בברכת התורה ולומדיה יצחק יוסף".