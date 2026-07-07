כיכר השבת
"תן לי יבנה וחכמיה"

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף במכתב לאריה דרעי: אין לסכן את חוק יסוד לימוד תורה וחוק הכשרות

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בהכרעה דרמטית: ׳תן לי יבנה וחכמיה׳; התורה למעלה מהכל, יש לתמוך בחקיקות הקואליציה בתמורה לסיום חקיקת ׳חוק יסוד לימוד תורה׳ וביטול רפורמת הכשרות | את ההכרעה כתב הראש"ל על מכתב של השר שלמה קרעי שביקש תמיכה לרפורמת התקשורת | המכתב המלא (ארץ)

4תגובות
הראש"ל ודרעי, בשבוע שעבר (צילום: כיכר השבת)

הגאון רבי יצחק יוסףבהכרעה דרמטית: ׳תן לי יבנה וחכמיה׳ התורה למעלה מהכל, יש לתמוך בחקיקות הקואליציה בתמורה לסיום חקיקת ׳חוק יסוד לימוד תורה׳ וביטול רפורמת הכשרות.

את הדברים כתב מהראשון לציון ליו"ר ש"ס, ח"כ , בהתייחסות למכתבו של שר התקשורת שלמה קרעי שפנה אל הרב וביקש את תמיכתו בחוק התקשורת, תוך שהוא מתחיייב לצמצם למינימום את הפגיעות הרוחניות בו וכן לאימוץ הסתייגותו של חבר הכנסת אבי מעוז.

במכתבו נמנע מלהתייחס לפרטי חוק התקשורת, אלא רק קבע את העיקרון לפיו אין לסכן את חוק יסוד לימוד תורה בגינו, בדבריו כתב הראשון לציון:

"אל יו״ר תנועת ש״ס הר״ר אריה דרעי נר״ו

תן לי יבנה וחכמיה ! אין מקום להתמהמה ואין לסכן בשום אופן את העברת חוק לימוד תורה.

ובעניין הכשרות, יש להציל את עם ישראל מאכילת נבלות וטריפות ולתמוך בנוסח הנוכחי דייקא, ולא די לילך בדרך של סור מרע.

אשר על כן, יש לאפשר העברת העניינים החשובים להשלטונות ולהתנות עמם באופן דחוף כנ״ל.

התורה למעלה מהכל !! בברכת התורה ולומדיה יצחק יוסף".

מכתבו של הראש"ל ליו"ר ש"ס

משמעות מכתבו של הגר"י יוסף כי אין לסכן את חוק יסוד לימוד תורה וחוק הכשרות ויש להעמידם לפני כל דבר אחר וגם אם ישנם הערות על חוק התקשורת וחוקים אחרים אותם מבקשת הקואליציה לקדם כגון חוק פיצול תפקיד היועמ״שית, הרי שככל והממשלה תסכים לקדם ולסיים באופן מיידי וסופי את חקיקת ׳חוק יסוד לימוד תורה׳ וביטול רפורמת הכשרות בקריאה שניה ושלישית, הרי שש"ס צריכה לתמוך בחקיקות הממשלה לצורך כ

המכתב המלא
אריה דרעיהרב יצחק יוסףהראשון לציוןחוק התקשורת

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
סוף כל סוף !! הנהגה רוחנית של ש"ס נשמעת, אין לסור מדברי מרן, ויש לדבוק בדרכיו, רוץ ועשב ככל אשר יורוך אריה .
שס
בקיצור... האפליקציה הממשלתית עם שידורי תועבה וגם בשבת, בקרוב במכשיר הקרוב אליכם... אולי גם בישיבה של הבן שלך... כל זה בשביל חוק התורה שיבוטל בכנסת הבאה, ובשביל חוק הג'ובים במערך הכשרות.
רק לא ג ושס
2
מבחן לאריה דרעי. מבחן פומבי. למרות שייתכן שזה מהלך מבושל הפוך על הפוך.. בכל אופן זהו סולם יציב לירידה מהעץ. אהבתי.
סוף סוף דעת תורה.
1
אשרינו שזכינו למרןן היחיד שבאמת דואג לבחורי ישיבות ותתחילו לרשום מרון בושה שאתם פוגעים בכל כך הרבה אנשים שהוא מנהיג אותם
ארי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר