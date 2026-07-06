הנתונים מוכיחים: ירידה חדה בגיוס חרדים בעקבות גל המעצרים

בחודשים האחרונים נרשמה ירידה במספר הצעירים החרדים המשלימים את הליך הגיוס לחטיבת החשמונאים, לאחר שעשרות מועמדים שהחלו בתהליך המיון וההתאמה החליטו לעצור אותו או לבטלו. כך פורסם הערב ב"וואלה".

לפי הדיווח, במחזור הגיוס האחרון, שנערך בחודש מאי, התגייסו לחטיבת החשמונאים כ-97 חיילים חדשים בלבד, זאת מתוך שנתון גיוס חרדי המוערך בכ-14 אלף צעירים פוטנציאליים.

בשיחות עם המועמדים עולה כי המעצרים שהתרבו בחודשים האחרונים הם הגורם להפסקת ההליך, לצד השיח הציבורי סביב סוגיית גיוס החרדים והלחץ מתוך החברה החרדית, משפיעים על נכונותם להמשיך בתהליך.

נציין כי הדברים מתחברים לריאיון שנתן רס"ר במיל' אלחנן וסרמן, מי שכיהן כראש מדור גיוס בחטיבת החרדית "חשמונאים" ומנהל כיום את מכינות "דרך יואב", באולפן 'כיכר השבת'.

במהלך הריאיון, וסרמן שיגר תמרור אזהרה בוער לעבר מקבלי ההחלטות ומערכת אכיפת החוק בכל הנוגע למעצר תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים: "המעצרים הללו לוקחים אותנו בריצת מאה מטר – אבל לרוורס! זה לא עוזר לגיוס חרדים אלא מונע אותו", אמר.