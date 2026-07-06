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הנתונים מוכיחים: ירידה חדה בגיוס חרדים בעקבות גל המעצרים

ירידה משמעותית נרשמה במספר החרדים המתגייסים לחטיבת החשמונאים - והסיבה: גל המעצרים (בארץ) 

4תגובות
מחאה נגד מעצר חרדים, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בחודשים האחרונים נרשמה ירידה במספר הצעירים ה המשלימים את הליך הגיוס לחטיבת החשמונאים, לאחר שעשרות מועמדים שהחלו בתהליך המיון וההתאמה החליטו לעצור אותו או לבטלו. כך פורסם הערב ב"וואלה".

לפי הדיווח, במחזור הגיוס האחרון, שנערך בחודש מאי, התגייסו לחטיבת החשמונאים כ-97 חיילים חדשים בלבד, זאת מתוך שנתון גיוס חרדי המוערך בכ-14 אלף צעירים פוטנציאליים.

בשיחות עם המועמדים עולה כי המעצרים שהתרבו בחודשים האחרונים הם הגורם להפסקת ההליך, לצד השיח הציבורי סביב סוגיית גיוס החרדים והלחץ מתוך החברה החרדית, משפיעים על נכונותם להמשיך בתהליך.

נציין כי הדברים מתחברים לריאיון שנתן רס"ר במיל' אלחנן וסרמן, מי שכיהן כראש מדור גיוס בחטיבת החרדית "חשמונאים" ומנהל כיום את מכינות "דרך יואב", באולפן 'כיכר השבת'.

במהלך הריאיון, וסרמן שיגר תמרור אזהרה בוער לעבר מקבלי ההחלטות ומערכת אכיפת החוק בכל הנוגע למעצר  שאינם מתגייסים: "המעצרים הללו לוקחים אותנו בריצת מאה מטר – אבל לרוורס! זה לא עוזר לגיוס חרדים אלא מונע אותו", אמר.

חרדיםגיוס חרדיםחשמונאיםגל מעצריםמיון

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3
ברור מה חשבתם שאתם תעשו לציבור החרדי את צרות והם יחזרו לכם טובה
אברך
אתה לא עושה טובה לאף אחד, כל מי שלא לומד יתגייס לשירות צבאי מלא. לא, לא בממשלת הזוועות והבלהות הזו. אחרי הבחירות. נגמרה החגיגה. אגב, בכתבה חסר נתון קטנטן: כמה התגייסו אשתקד...
רק לא ג ושס
2
יועצת המשפטית, תודה לך, תמשיכי, אנחנו רק מתחזקים בזה
לפיד
1
יש בורא עולם יש ענין שנהתפך הכל לטובה
ישר

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