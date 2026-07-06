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רגע מלינץ' בקלקיליה: 10 אזרחים ישראלים הוקפו בעשרות פורעים

לוחמי מג״ב וכוחות צה"ל חילצו 10 אזרחים ישראלים שנכנסו לעיר קלקיליה שבחטיבת אפרים בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם (בארץ)

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הלוחמים במקום
הלוחמים במקום| צילום: צילום: דוברות המשטרה

לפני זמן קצר, בעקבות דיווח שהתקבל על התקהלות והפרת סדר סביב ארבעה כלי רכב ישראליים בעיר קלקיליה שבחטיבת אפרים, הוזעקו למקום כוחות גדולים של לוחמי מג״ב איו״ש, יחד עם כוחות צה״ל.

מבירור ראשוני עלה כי מדובר ב-10 אזרחים ישראלים, אשר על פי החשד נכנסו לשטחי העיר קלקיליה, המוגדרת כשטח A, בניגוד לחוק, במטרה לאתר אופנוע שנגנב מהם אתמול מהיישוב אלעד, ועל פי החשד הועבר לאזור.

הרכבים במקום (צילום: דוברות המשטרה)

לאחר שזיהו כי מדובר באזרחים ישראלים, החלו עשרות פורעים ערבים להתאסף סביבם, תוך ניסיון להפריד בין ארבעת כלי הרכב הישראליים ולכתר אותם.

עם הגעת הכוחות למקום, החלו לוחמי מג״ב וכוחות צה״ל בטיפול בהפרת הסדר, תוך שימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר ויצירת חוצץ בין המתקהלים לבין האזרחים. במקביל, פעלו הכוחות לחילוצם של כלל 10 האזרחים מהמקום בבטחה.

כלל האזרחים חולצו מהעיר והועברו להמשך טיפול ובירור על ידי כוחות הביטחון. בהמשך הפעילות אותר האופנוע הגנוב על ידי לוחמי מג״ב איו״ש והושב לבעליו החוקיים.

צה"לחילוץמג"בקלקיליהשטח A

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למה הם הולכים אצלנו בראש מורם, ואנחנו רגע לפני לינץ אצלהם, בושה גדולה לנו
יוסי

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