אלחנן וסרמן בריאיון | צפו אלחנן וסרמן בריאיון | צפו 10 10 0:00 / 12:21

רס"ר במיל' אלחנן וסרמן, מי שכיהן כראש מדור גיוס בחטיבת החרדית "חשמונאים" ומנהל כיום את מכינות "דרך יואב", מתיישב לריאיון אולפן גלוי לב ב'כיכר השבת'. לצד גאווה גדולה על הצלחת החטיבה החרדית ההולכת ונבנית, וסרמן משגר תמרור אזהרה בוער לעבר מקבלי ההחלטות ומערכת אכיפת החוק בכל הנוגע למעצר תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים: "המעצרים הללו לוקחים אותנו בריצת מאה מטר – אבל לרוורס! זה לא עוזר לגיוס חרדים אלא מונע אותו".

לדבריו, המעצרים מייצרים שבר פנימי עמוק, פוגעים במוטיבציה של הלוחמים החרדים שכבר משרתים, ואף הובילו ישירות להיעדרותם של מיועדי גיוס רבים שפשוט נרתעו מלהגיע בלשכות הגיוס. בריאיון המלא מתייחס וסרמן לקהל היעד האמיתי של החטיבה, מציג את המתווה שלו לחוק הגיוס ללא מכסות, ויוצא במתקפה חריפה נגד פוליטיקאים מהאופוזיציה: "הרבה מהם רוצים להיות צודקים ולא חכמים, זה הפך לכלי פוליטי לניגוח". הריאיון המלא.

אלחנן וסרמן בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

תחילה מתייחס וסרמן לשאלה האם חטיבת חשמונאים היא הצלחה או כישלון: "זו הצלחה גדולה מאוד, זה התחיל כהצלחה וממשיך כהצלחה ויש לנו עוד דרך ארוכה. לא באמת היה רף מסוים של מספר לוחמים שהיינו צריכים להגיע אליו, עצם ההקמה של החטיבה זו הצלחה וממחזור למחזור זה הולך וגדל". פרוש התפרץ: "נתניהו עושה צחוק מגדו"י; בן גוריון לא היה מצליח להקים מדינה" חנני ברייטקופף | 30.06.26 סטנדרים וגמרות מול בית היועמ"שית: תוכניות העצרת נחשפות כיכר השבת | 30.06.26 וסרמן מסביר מי הם הצעירים החרדים שמשרתים בחשמונאים: "תלמידי הישיבות נשארים בישיבה, אנחנו מדברים על צעירים שמרגישים חלק מהעולם החרדי ולא מתאים להם לשבת שלוש סדרים ברציפות". וסרמן מתייחס לטענה שצה"ל לא באמת רצה חרדים עד בוקר שמחת תורה והמלחמה שפרצה: "לא יודע אם לפני זה הוא לא רצה, הצבא לא התגייס בגיוס של מגזר כזה או אחר, מאז המלחמה הצבא לא רק רוצה אלא צריך את החרדים והוא עושה מהלכים גדולים כדי לאפשר את זה". עברנו לדבר עם וסרמן על סערת חוק הגיוס ושאלנו איזה חוק הוא היה מעביר: "בואו נצא מנקודה שלומדי התורה יוצאים מההשוואה, אנחנו צריכים לאפשר למכינות ולישיבות הסדר חרדיות להתפתח, בואו ניתן לפתרון הזה לקרות. אני לא רוצה מכסות של לומדי תורה, זה רק יעורר התנגדות, אבל צריך לדאוג שבחורי ישיבה הם בחורי ישיבה, ואין מכסות לבחורי ישיבה, אבל עם פיקוח הדוק".

אלחנן וסרמן בריאיון באולפן 'כיכר'

בשלב הזה מתייחס וסרמן, שכאמור עמד בראש מדור גיוס חרדים בחטיבת חשמונאים, למעצר לומדי תורה ומזהיר: "המעצרים הללו לוקחים אותנו בריצת מאה מטר אבל לרוורס, זה לא עוזר לגיוס חרדים אלא מונע גיוס חרדים! תחשוב שחייל בחטיבה אח שלו נעצר, זו מלחמה פנימית של עצמו, המעצרים לא יתרמו לגיוס חרדים.

"בכל מחזור גיוס היה לנו עוד כמות של מיועדי גיוס שפשוט לא הגיעו בגלל המעצרים. גם כשאנחנו מדברים עם הלוחמים בחטיבה הם שואלים 'למה', זה מייצר מצב שזה מחלק בין החרדי הלוחם לחרדי תלמיד הישיבה, אנחנו רוצים שכולם יהיו חרדים. אנחנו יוצרים מצב שאם אתה עוצר את החרדי אז החרדי לא ירגיש בנח".

וסרמן מתייחס למתקפות מצד פוליטיקאים מהאופוזיציה שמזיקים לגיוס חרדים: "יש דרך לעשות גיוס חרדים וזו לא הדרך, הרבה מהם רוצים להיות צודקים ולא חכמים, אין פה באמת רצון לגייס חרדים לצבא אלא רצון של ניגוח כי זה כלי פוליטי מדהים".