כיכר השבת
ריאיון מיוחד באולפן | צפו

ראש מדור גיוס בחטיבת חשמונאים: מעצר לומדי התורה פוגע בגיוס של חרדים לצה"ל, צעירים מבטלים גיוס

רס"ר במיל' אלחנן וסרמן, לשעבר רמ"ד גיוס בחטיבת 'חשמונאים', מזהיר בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת': "מעצרי תלמידי הישיבות הם ריצת 100 מטר לרוורס, זה לא מעלה את האחוזים אלא מונע מחרדים להתגייס" | הביקורת על חלק מהפוליטיקאים באופוזיציה: "רוצים להיות צודקים ולא חכמים, אין פה רצון לגייס חרדים לצה"ל; הגיוס הפך לכלי פוליטי לניגוח" • צפו (אולפן 'כיכר')

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אלחנן וסרמן בריאיון | צפו
אלחנן וסרמן בריאיון | צפו

רס"ר במיל' אלחנן וסרמן, מי שכיהן כראש מדור גיוס בחטיבת החרדית "חשמונאים" ומנהל כיום את מכינות "דרך יואב", מתיישב לריאיון אולפן גלוי לב ב'כיכר השבת'. לצד גאווה גדולה על הצלחת החטיבה החרדית ההולכת ונבנית, וסרמן משגר תמרור אזהרה בוער לעבר מקבלי ההחלטות ומערכת אכיפת החוק בכל הנוגע למעצר שאינם מתגייסים: "המעצרים הללו לוקחים אותנו בריצת מאה מטר – אבל לרוורס! זה לא עוזר ל אלא מונע אותו".

לדבריו, המעצרים מייצרים שבר פנימי עמוק, פוגעים במוטיבציה של הלוחמים החרדים שכבר משרתים, ואף הובילו ישירות להיעדרותם של מיועדי גיוס רבים שפשוט נרתעו מלהגיע בלשכות הגיוס. בריאיון המלא מתייחס וסרמן לקהל היעד האמיתי של החטיבה, מציג את המתווה שלו לחוק הגיוס ללא מכסות, ויוצא במתקפה חריפה נגד פוליטיקאים מהאופוזיציה: "הרבה מהם רוצים להיות צודקים ולא חכמים, זה הפך לכלי פוליטי לניגוח". הריאיון המלא.

אלחנן וסרמן בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר'

תחילה מתייחס וסרמן לשאלה האם חטיבת חשמונאים היא הצלחה או כישלון: "זו הצלחה גדולה מאוד, זה התחיל כהצלחה וממשיך כהצלחה ויש לנו עוד דרך ארוכה. לא באמת היה רף מסוים של מספר לוחמים שהיינו צריכים להגיע אליו, עצם ההקמה של החטיבה זו הצלחה וממחזור למחזור זה הולך וגדל".

וסרמן מסביר מי הם הצעירים החרדים שמשרתים בחשמונאים: "תלמידי הישיבות נשארים בישיבה, אנחנו מדברים על צעירים שמרגישים חלק מהעולם החרדי ולא מתאים להם לשבת שלוש סדרים ברציפות".

וסרמן מתייחס לטענה שצה"ל לא באמת רצה חרדים עד בוקר שמחת תורה והמלחמה שפרצה: "לא יודע אם לפני זה הוא לא רצה, הצבא לא התגייס בגיוס של מגזר כזה או אחר, מאז המלחמה הצבא לא רק רוצה אלא צריך את החרדים והוא עושה מהלכים גדולים כדי לאפשר את זה".

עברנו לדבר עם וסרמן על סערת חוק הגיוס ושאלנו איזה חוק הוא היה מעביר: "בואו נצא מנקודה שלומדי התורה יוצאים מההשוואה, אנחנו צריכים לאפשר למכינות ולישיבות הסדר חרדיות להתפתח, בואו ניתן לפתרון הזה לקרות. אני לא רוצה מכסות של לומדי תורה, זה רק יעורר התנגדות, אבל צריך לדאוג שבחורי ישיבה הם בחורי ישיבה, ואין מכסות לבחורי ישיבה, אבל עם פיקוח הדוק".

אלחנן וסרמן בריאיון באולפן 'כיכר'

בשלב הזה מתייחס וסרמן, שכאמור עמד בראש מדור גיוס חרדים בחטיבת חשמונאים, למעצר לומדי תורה ומזהיר: "המעצרים הללו לוקחים אותנו בריצת מאה מטר אבל לרוורס, זה לא עוזר לגיוס חרדים אלא מונע גיוס חרדים! תחשוב שחייל בחטיבה אח שלו נעצר, זו מלחמה פנימית של עצמו, המעצרים לא יתרמו לגיוס חרדים.

"בכל מחזור גיוס היה לנו עוד כמות של מיועדי גיוס שפשוט לא הגיעו בגלל המעצרים. גם כשאנחנו מדברים עם הלוחמים בחטיבה הם שואלים 'למה', זה מייצר מצב שזה מחלק בין החרדי הלוחם לחרדי תלמיד הישיבה, אנחנו רוצים שכולם יהיו חרדים. אנחנו יוצרים מצב שאם אתה עוצר את החרדי אז החרדי לא ירגיש בנח".

וסרמן מתייחס למתקפות מצד פוליטיקאים מהאופוזיציה שמזיקים לגיוס חרדים: "יש דרך לעשות גיוס חרדים וזו לא הדרך, הרבה מהם רוצים להיות צודקים ולא חכמים, אין פה באמת רצון לגייס חרדים לצבא אלא רצון של ניגוח כי זה כלי פוליטי מדהים".

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9
הנה לכם ההוכחה הניצחת מתוך המערכת עצמה למה שאנחנו זועקים כבר שנים מעל כל במה. הכל פוליטיקה זולה של שונאי דת שרוצים לראות חרדים באזקים ולא אכפת להם מהצבא בכלל, וסרמן פשוט פיצץ להם את הבלון בפרצוף.
מזרחי
8
אז זה טוב יופי שלא יתגייסו
ברוך ה'
הבינו שצהל זה מיסיון
הבינו
7
מכירה מישהו שהתגייס לחשמונאים.ואחרי שבועיים.רצו להעביר אותו לנצח יהודה....
לאה
6
האמת יוצאת לאור מפי אנשי המקצוע שמובילים את הגיוס בפועל, ולא מפי מחרחרי הריב באופוזיציה שמחפשים רק כותרות. רק פתרון שישמור על מעמדם של לומדי התורה ללא מכסות פוגעניות יביא שקט ופתרון אמיתי למצוקת כוח האדם.
חדד
5
אני מסתכל על זה מהצד וזה פשוט עצוב, במקום לאחד את העם בזמן מלחמה מחפשים איפה להדליק עוד אש. תנו למי שרוצה לתרום בחשמונאים לעשות את זה בשקט בלי לעצור לו את האחים בבית, זה לא מתאים בכלל.
טגניה
4
רק בגיוס זה פוגע? זה הפך את רוב הציבור החרדי לחסידי סטמר ונטורי קרתא,
אלדד מבית אל
3
חכמים גדולים באולפנים, אבל בשטח הם עושים פדיחות ומחריבים את חטיבת חשמונאים. מי שלא מבין שצריך לבוא בטוב ולכבד את המסורת של הילדים שלנו, שלא יתפלא אחר כך שאף אחד לא מגיע ללשכת הגיוס.
תורג'מן
2
אמר לי מישהו מהעדה החרדית שהם היו שולחים פרחים למיארה מפני שהיא מביאה את כל הציבור החרדי להיות כמו סאטמר
חיים
1
הריאיון הזה מוכיח בפעם המי יודע כמה שהפוליטיזציה של חוק הגיוס על ידי חבורת המנותקים באופוזיציה גורמת לנזק בל יתואר. תהליכים עדינים מול הציבור החרדי עושים בשקט ובשום שכל, לא דרך כותרות ומעצרים פליליים.
ארז

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