תושב מודיעין עילית, משה כהן, נעצר בחשד שאיים וקרא במספר הזדמנויות לפגוע במפקד תחנת משטרת בני ברק, סנ״צ יובל שביט ואף איים לרצוח אותו. כך פורסם לראשונה טוביה יגלניק בגל״צ.

בית משפט השלום האריך את מעצרו בארבעה ימים. בהחלטתו כתב השופט כי לא מדובר רק ב”איחולי מוות” או באמירות בעלמא, אלא באיומים של ממש, מהם ניתן ללמוד גם על רצון ואף על אפשרות לתכנון פגיעה פיזית.

בין ההתבטאויות המיוחסות לחשוד, על רקע ההפגנה הסוערת בכביש 4 לפני כחודשיים, נאמר: “אם היו קורעים למפקד תחנת בני ברק את המכנסיים, אולי הוא לא היה קורע לאחרים.”

כהן מוכר כפעיל במחאות נגד גיוס בני הישיבות. לפני כחודש וחצי הגיע לבקר את יחזקאל דרוטמן, פעיל מוכר במחאות נגד הגיוס, לאחר שזה שוחרר ממעצרו בחשד לתקיפת בלשית במהלך ההפגנה בכביש גהה, והעניק לו מגש פירות כאות הוקרה.

מהמשטרה נמסר:

"חוקרי תחנת מסובים פתחו בחקירה עם קבלת מידע אודות התבטאויות מאיימות שפורסמו בקבוצת ווטסאפ והופנו כלפי מפקד תחנת משטרת בני ברק-רמת גן.

במסגרת פעולות חקירה מהירות, אותר אתמול החשוד, בן 44, תושב מודיעין עילית, והוא נעצר לחקירה בתחנת מסובים. בסיומה נכלא.

הבוקר האריך בית משפט השלום בתל אביב את מעצרו עד ליום ראשון, 9.8.26.

משטרת ישראל רואה בחומרה כל איום או הסתה המופנים כלפי שוטרים ועובדי ציבור, ותפעל בנחישות למצות את הדין עם כל מי שינסה להטיל עליהם מורא במסגרת מילוי תפקידם. החקירה נמשכת."