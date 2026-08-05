הרמטכ"ל אייל זמיר מתח ביקורת חריפה על הממשלה בעקבות קידום החוק למניעת מעצר בחורי הישיבות, ואמר כי מדובר ב"חוק מעוות מיסודו" - גם לאחר שבג"ץ הקפיא את החוק. כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 12.

לפי הדיווח, בדיון בפורום מטכ"ל ציין זמיר כי צה"ל הציג את התנגדותו לחוק שוב ושוב בפני הדרג המדיני, אך לדבריו "אף אחד לא הקשיב".

עוד הוסיף כי בג"ץ כבר הקפיא את כניסת החוק לתוקף, והביע ספק אם הוא יעמוד במבחן המשפטי.

זמיר הנחה את בכירי צה"ל לעקוב אחר ההתפתחויות בנושא. לפי גורמים שנכחו בדיון, ההנחיה פורשה כדרישה לוודא שהמשטרה תמשיך לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית בכל הנוגע לאכיפת החוק ומעצר עריקים.

כזכור, כבר לפני שהחוק אושר הבהיר הרמטכ"ל במכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון וליו"ר ועדת החוץ והביטחון כי צה"ל לא יחתום על פטורים המוניים משירות.