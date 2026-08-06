כיכר השבת
ריאיון בלעדי | צפו

נפתלי בנט פוסל כל שיתוף פעולה עם הסיעות החרדיות: "הדלת נעולה למי שבעד השתמטות, חד משמעית"

אחרי למעלה מחמש שנים של שתיקה בתקשורת החרדית, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתראיין לראשונה לישי כהן ועל רקע הרמזים של 'יהדות התורה' לשיתוף פעולה עם 'גוש השינוי' לאחר הבחירות, בנט פוסל וסוגר את הדלת: "מי שבעד השתמטות, מי שתומך בהשתמטות - הדלת נעולה״ | הריאיון המלא, הערב (TV)

בנט נגד שת"פ עם הסיעות החרדיות | צפו
בנט נגד שת"פ עם הסיעות החרדיות | צפו
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתראיין לתקשורת החרדית ועל רקע הרמזים של 'יהדות התורה' לשיתוף פעולה עם 'גוש השינוי' לאחר הבחירות, בנט פוסל וסוגר את הדלת: "מי שבעד השתמטות, מי שתומך בהשתמטות - הדלת נעולה", ומצהיר בקבינט שלו לא יהיה שותף. הריאיון המלא והסוער, הערב ב'כיכר השבת'.

לדברי : "לא יהיה אצלי תומך השתמטות בקבינט! נראה לך סביר שבן אדם שמתגאה שהמשפחה שלו עריקים, אז הוא ישלח את הבנים שלי לשדה הקרב? זה נראה לך נורמלי? זו בושה וחרפה״.

אם אני מבין נכון, אתה סוגר את הדלת לכל שיתוף פעולה עם הסיעות החרדיות. למה אני מתכוון: אומרים לך לדוגמה באגודת ישראל "אנחנו כבר לא בגוש של נתניהו", אומרים בדגל התורה "אנחנו לא מחויבים לו יותר". הם פוזלים בכיוון של נפתלי בנט וגדי אייזנקוט - אתה אומר: "הדלת סגורה, אתם לא תהיו חלק מהממשלה שלי כי אתם תומכי השתמטות"?

״חד-משמעית! אתה צודק״.

הדלת סגורה?

״הדלת סגורה למי שבעד השתמטות. אני אסביר לך אגב... מי שתומך בהשתמטות - הדלת סגורה, נעולה״.

תרגום של השתמטות זה מי שתומך בחוק או מי שדורש חוק להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות

״כן, כן, כן, כן! זה בדיוק . עכשיו אני אסביר לך גם למה: אני סבור שהבעיה הכי קשה שמאיימת על עתיד המדינה היהודית בארץ ישראל זה העובדה שכבר 15% מהציבור הישראלי הוא בתוך מדינה חרדית נפרדת, מנותקת. אז אין טעם לממשלה שלא תפתור את הבעיה הקיומית החרדית, אין טעם בממשלה כזאת. אם לא נטפל בזה עכשיו - זה לעולם לא ייפתר״.

במילים אחרות, עכשיו אם אני משתמש בתפקידי כפרשן פוליטי: אתה אומר לבבצ׳יק, לגולדקנופף, לגפני ושות' ביהדות התורה שאומרים "לא מחויבים לנתניהו", אתה אומר להם: חבר'ה, הנה אני פה כמועמד לראשות הממשלה, אין לכם עם מי לשתף פעולה, אני לא פותח לכם את הדלת כי אני דורש גיוס לכולם. אתם רוצים חוק להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות? אתם בידיו של נתניהו

״אני אומר בצורה הכי הכי ברורה: כל הסיפורים האלה זה סיפורים  של אנשים שלא רוצים לגייס אף אחד. והיו להם ארבע שנים לגייס - לא גייסו אף אחד. הגיוס עכשיו זה רק בזכות בג"ץ שהפסיק את הכסף, ועכשיו מתגייסים. אני אומר כן, הדלת פתוחה למי שרוצה להיות שותף במדינת ישראל בחוק גיוס לכולם״.

אריה דרעינפתלי בנטגיוס חרדיםחוק הגיוסבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר