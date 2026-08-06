לדברי בנט: "לא יהיה אצלי תומך השתמטות בקבינט! נראה לך סביר שבן אדם שמתגאה שהמשפחה שלו עריקים, אז הוא ישלח את הבנים שלי לשדה הקרב? זה נראה לך נורמלי? זו בושה וחרפה״.

אם אני מבין נכון, אתה סוגר את הדלת לכל שיתוף פעולה עם הסיעות החרדיות. למה אני מתכוון: אומרים לך לדוגמה באגודת ישראל "אנחנו כבר לא בגוש של נתניהו", אומרים בדגל התורה "אנחנו לא מחויבים לו יותר". הם פוזלים בכיוון של נפתלי בנט וגדי אייזנקוט - אתה אומר: "הדלת סגורה, אתם לא תהיו חלק מהממשלה שלי כי אתם תומכי השתמטות"?

״חד-משמעית! אתה צודק״.

הדלת סגורה?

״הדלת סגורה למי שבעד השתמטות. אני אסביר לך אגב... מי שתומך בהשתמטות - הדלת סגורה, נעולה״.

תרגום של השתמטות זה מי שתומך בחוק או מי שדורש חוק להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות

״כן, כן, כן, כן! זה בדיוק חוק ההשתמטות. עכשיו אני אסביר לך גם למה: אני סבור שהבעיה הכי קשה שמאיימת על עתיד המדינה היהודית בארץ ישראל זה העובדה שכבר 15% מהציבור הישראלי הוא בתוך מדינה חרדית נפרדת, מנותקת. אז אין טעם לממשלה שלא תפתור את הבעיה הקיומית החרדית, אין טעם בממשלה כזאת. אם לא נטפל בזה עכשיו - זה לעולם לא ייפתר״.

במילים אחרות, עכשיו אם אני משתמש בתפקידי כפרשן פוליטי: אתה אומר לבבצ׳יק, לגולדקנופף, לגפני ושות' ביהדות התורה שאומרים "לא מחויבים לנתניהו", אתה אומר להם: חבר'ה, הנה אני פה כמועמד לראשות הממשלה, אין לכם עם מי לשתף פעולה, אני לא פותח לכם את הדלת כי אני דורש גיוס לכולם. אתם רוצים חוק להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות? אתם בידיו של נתניהו

״אני אומר בצורה הכי הכי ברורה: כל הסיפורים האלה זה סיפורים של אנשים שלא רוצים לגייס אף אחד. והיו להם ארבע שנים לגייס - לא גייסו אף אחד. הגיוס עכשיו זה רק בזכות בג"ץ שהפסיק את הכסף, ועכשיו מתגייסים. אני אומר כן, הדלת פתוחה למי שרוצה להיות שותף במדינת ישראל בחוק גיוס לכולם״.