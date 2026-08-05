כיכר השבת
חושש לחייו

המועמד ממפלגת בנט הגיש תלונה על איומים: "תסתכל טוב ימינה ושמאלה"

יונתן שלו, פעיל בכיר ב'ביחד', קיבל הודעות מאיימות עם 'דם על הידיים' • המשטרה פתחה בחקירה לאיתור השולח | תופעה מדאיגה של הסתה ברשתות החברתיות (פוליטי מדיני)

שלו לצד בנט (צילום: ללא קרדיט)

תלונה רשמית הוגשה בתחנת המשטרה לב תל אביב בגין איומים מפורשים ברצח שהופנו כלפי יונתן שלו, פעיל ובכיר במפלגת 'ביחד' בראשות ראש הממשלה לשעבר . כך דווח היום (רביעי) ב-N12. האירוע לפי הדיווח החל לאחר ששלו קיבל לתיבת ההודעות הפרטית שלו ברשת החברתיות מסר אלים ומאיים באופן ישיר על חייו.

במרכז התלונה עומדת הודעה קשה הכוללת גידופים ואיומים מפורשים לפגיעה פיזית. השולח כתב לשלו כי "בקרוב אתה תראה פלאים" והוסיף אזהרה חמורה: "תסתכל טוב טוב ימינה ושמאלה שאתה הולך ברחוב אם אתה רוצה לחיות". הדברים עוררו דאגה כבדה בקרב אנשי המפלגה.

בעקבות הגשת התלונה, פתחה המשטרה בפעולות חקירה במטרה לאתר את העומד מאחורי שרשור ההודעות. חוקרי המשטרה ומערך הסייבר החלו באיסוף ראיות דיגיטליות ואמצעים טכנולוגיים כדי לחשוף את זהות השולח ולמצות עמו את הדין, בטרם ינסה לפעול או לממש את איומיו בשטח.

האירוע מגיע על רקע תקופה סוערת עבור מפלגת 'ביחד', שהקים בנט יחד עם יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, הסקרים מצביעים על צניחה מתמשכת במספר המנדטים הצפויים למפלגה, כאשר בסקר האחרון שפורסם בחדשות 12 המפלגה נחלשה במנדט נוסף ל-16 מושבים בלבד.

חגגו מוקדם. בנט ולפיד באיחוד (צילום: Miriam Alster/Flash90)

גורמים במערכת אכיפת החוק מצביעים על תופעה מדאיגה של עלייה בהיקף האיומים וההסתה ברשתות החברתיות המופנים כלפי נציגי ציבור ואישי ציבור מכל קצוות הקשת הפוליטית. במשטרה מדגישים כי הפעילות נגד מסיתים ומאיימים ברשת מתבצעת מסביב לשעון, תוך השקעת משאבים רבים למניעת פגיעה בנציגים ופגיעה בהליך הדמוקרטי.

רק לפני מספר ימים דיווחנו על אירוע דומה בו פעילי שמאל מארגון "עומדים ביחד" ניסו לחדור למטה מפלגת 'הציונות הדתית' בשוהם, כאשר הפעילים הגיעו עם מה שנראה כדם על הידיים ובצעקות "ערבים רוצים לחיות". גם אז נאלצה המשטרה להתערב ולפנות את המפגינים.

ממפלגת 'ביחד' נמסר כי הם מגנים בחריפות כל ביטוי של אלימות או איומים במרחב הפוליטי, ודורשים מהמשטרה לפעול בנחישות נגד כל מי שמנסה לפגוע בנציגי ציבור או בעובדי מפלגות. במפלגה מדגישים כי אין מקום לאלימות במגרש הפוליטי, ושהדמוקרטיה הישראלית חייבת להישמר מפני תופעות אלו.

בנימין נתניהונפתלי בנטאיתן גינזבורגביחדמפלגת ביחדבחירות 2026

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