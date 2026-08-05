אחרי שעזב את הליכוד: המפלגה החדשה שאליה בחר להצטרף דן אילוז

חבר הכנסת דן אילוז הודיע הערב (רביעי) על הצטרפותו הרשמית למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, לאחר שהודיע לפני כשבועיים על פרישתו מהליכוד. בסרטון שפורסם הצהיר אילוז על תמיכתו בליברמן לראשות הממשלה, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו והנהגת הליכוד.

המעבר המפתיע מגיע לאחר תקופה ארוכה של מתיחות פנימית בתוך סיעת הליכוד, על רקע עמדותיו העצמאיות של אילוז ובפרט התנגדותו הנחרצת למתווה חוק הגיוס שקודם על ידי הקואליציה. כפי שדיווח בכיכר השבת, אילוז הודיע על פרישתו מהליכוד לאחר קדנציה אחת בכנסת, כשהוא מצהיר כי "לא אוכל לקרוא לציבור להצביע למפלגה שאני עצמי לא יכול להצביע לה".

במהלך כהונתו בכנסת הנוכחית בלט אילוז כאחד מקולות האופוזיציה הפנימית הבולטים בליכוד בכל הנוגע לסוגיית גיוס תלמידי הישיבות. כחבר בוועדת החוץ והביטחון הוביל מאבק עיקש נגד חוק הגיוס - צעד שגרר אחריו סנקציות משמעותיות מצד סיעת האם שלו: הוא הודח מחברותו בוועדות הכנסת ונשללה ממנו הזכות להגיש הצעות חוק פרטיות.

בריאיון שנערך עמו לפני כחודש אמר כי "השותפות עם ההנהגה החרדית היא סכנה קיומית למדינת ישראל". בימים האחרונים הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה, דבר שהוביל בסופו של דבר לקרע בלתי נמנע ולהחלטתו לעזוב את המפלגה.

בדברים שנשא עם חשיפת המעבר, ופורסמו הערב, לא חסך אילוז ביקורת נוקבת מהנהגת הליכוד ומעומד בראשה. אילוז טען כי מפלגת השלטון איבדה את דרכה והפכה, כלשונו, ל"קבלן ביצוע של דרעי וגולדקנופף". הוא קרא לציבור מצביעי הליכוד המזדהה עם ערכי הימין הליברלי והלאומי לעזוב את המפלגה ולתמוך בישראל ביתנו.

אילוז הצהיר כי נתניהו כשל בהנהגת המדינה ונדרש לקחת אחריות ולסיים את תפקידו. לטענתו, ישראל ביתנו היא כיום המייצגת האמיתית של משנתם הלאומית של זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין. "בזמן שצה"ל מזהיר מקריסה תחת הנטל וחבריי המילואימניקים מקריבים את המשפחה ואת חווית האבהות שלהם, הליכוד בחר בכניעה מתמשכת למפלגות החרדיות", טען.