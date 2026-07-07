כיכר השבת
"נזרעים זרעי פורענות"

שופטי בג״צ מאיימים על הממשלה: אי כיבוד פסקי דין עלול להוביל להשלכות אישיות

בהחלטה חריגה במסגרת העתירות על הרשות השנייה ובעקבות החלטת הממשלה לא לכבד את פסיקת בג"ץ, בית המשפט העליון הבהיר כי אי ציות של רשויות המדינה להחלטות שיפוטיות פוגע בשלטון החוק, ואף רמז כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לפסקי דין עלולים להיחשף לתביעות אישיות (משפט)

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הרכב השופטים בבג"ץ דן בעתירות בשימוש בתוכנת המעקב פגסוס (צילום: יונתן זינדל)

שופטי בג"ץ פרסמו היום (שלישי) החלטה חריגה במסגרת העתירות העוסקות במינויי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. בהחלטתם העבירו השופטים מסר חד שלפיו גם הממשלה, גם נבחרי הציבור וגם עובדי הציבור מחויבים לקיים את פסיקות בתי המשפט.

ההחלטה ניתנה על ידי יצחק עמית, והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, לאחר שעיינו בהודעות העדכון שהוגשו במסגרת חמש העתירות. השופטים ציינו כי לנוכח ההתפתחויות יש צורך להזכיר "מושכלות יסוד" באשר לחובת הציות לפסקי דין.

בג"ץ הדגיש כי כיבוד פסקי דין הוא אחד מעקרונות היסוד של מדינת חוק. בהחלטה נכתב כי כאשר רשות שלטונית בוחרת מתי לקיים החלטה שיפוטית ומתי להתעלם ממנה, נפגע שלטון החוק ונוצרים, כלשון השופטים, "זרעי פורענות ואנרכיה". עוד הזהירו כי מצב כזה עלול להוביל ל"תרבות מסוכנת של שלטון הכוח ושרירות".

השופטים הוסיפו כי הדברים מחייבים לא רק את נבחרי הציבור אלא גם את עובדי הציבור. לדבריהם, עובד ציבור שיפעל בניגוד להחלטת בית המשפט עלול במקרים המתאימים לאבד את ההגנה המשפטית שמעניקה לו המדינה, ולהיות חשוף לתביעה אישית אזרחית.

ההחלטה ניתנה במסגרת העתירות שהגישו ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, חברת החדשות, התנועה למען איכות השלטון, מועצת העיתונות והתקשורת והעמותה לשמירת ערכי המשפט, נגד הממשלה, שר התקשורת, הרשות השנייה וגורמים נוספים, סביב סוגיית מינויי הרשות השנייה.

ההחלטה ניתנה במסגרת מספר עתירות שהגישו, בין היתר, ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, חברת החדשות, התנועה למען איכות השלטון, מועצת העיתונות והתקשורת והעמותה לשמירת ערכי המשפט, נגד הממשלה, שר התקשורת וגורמים נוספים, סביב סוגיית מינויי הרשות השנייה

בג"ץיצחק עמיתתביעה אזרחית

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ושופט שלא מציית להורות הדין לחוק והמישפט לאיזה דין הוא עומד על מי אתם מאיימים מאפיונרים. עלובים רשות המחוקקת קובעת ואתם לא תבטלו צריך להעמיד את השופטים לדין לכלא על היתערבות בבחירות על שיתוף פעולה עם האופוזיציה
מאיר

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