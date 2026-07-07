שופטי בג"ץ פרסמו היום (שלישי) החלטה חריגה במסגרת העתירות העוסקות במינויי הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. בהחלטתם העבירו השופטים מסר חד שלפיו גם הממשלה, גם נבחרי הציבור וגם עובדי הציבור מחויבים לקיים את פסיקות בתי המשפט.

ההחלטה ניתנה על ידי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, והשופטים אלכס שטיין ורות רונן, לאחר שעיינו בהודעות העדכון שהוגשו במסגרת חמש העתירות. השופטים ציינו כי לנוכח ההתפתחויות יש צורך להזכיר "מושכלות יסוד" באשר לחובת הציות לפסקי דין.

בג"ץ הדגיש כי כיבוד פסקי דין הוא אחד מעקרונות היסוד של מדינת חוק. בהחלטה נכתב כי כאשר רשות שלטונית בוחרת מתי לקיים החלטה שיפוטית ומתי להתעלם ממנה, נפגע שלטון החוק ונוצרים, כלשון השופטים, "זרעי פורענות ואנרכיה". עוד הזהירו כי מצב כזה עלול להוביל ל"תרבות מסוכנת של שלטון הכוח ושרירות".

השופטים הוסיפו כי הדברים מחייבים לא רק את נבחרי הציבור אלא גם את עובדי הציבור. לדבריהם, עובד ציבור שיפעל בניגוד להחלטת בית המשפט עלול במקרים המתאימים לאבד את ההגנה המשפטית שמעניקה לו המדינה, ולהיות חשוף לתביעה אישית אזרחית.

ההחלטה ניתנה במסגרת העתירות שהגישו ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, חברת החדשות, התנועה למען איכות השלטון, מועצת העיתונות והתקשורת והעמותה לשמירת ערכי המשפט, נגד הממשלה, שר התקשורת, הרשות השנייה וגורמים נוספים, סביב סוגיית מינויי הרשות השנייה.

ההחלטה ניתנה במסגרת מספר עתירות שהגישו, בין היתר, ארגון העיתונאים והעיתונאיות בישראל, חברת החדשות, התנועה למען איכות השלטון, מועצת העיתונות והתקשורת והעמותה לשמירת ערכי המשפט, נגד הממשלה, שר התקשורת וגורמים נוספים, סביב סוגיית מינויי הרשות השנייה