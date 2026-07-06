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גילוי דעת חריג

5 נשיאי העליון בדימוס מזהירים: "אי ציות לביהמ"ש הוא המסמר האחרון בארון הדמוקרטיה"

אהרן ברק, דורית ביניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ועוזי פוגלמן פרסמו גילוי דעת חריג בעקבות החלטת הממשלה בנושא מועצת הרשות השנייה. לטענתם, קריאה לאי קיום החלטות בית המשפט עלולה לפגוע באופן חמור בשלטון החוק ובמבנה המשטר בישראל

8תגובות
דורית ביניש ואהרון ברק (צילום: יונתן סינדל)

חמישה מנשיאי בית המשפט העליון בדימוס, אהרן ברק, דורית ביניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ועוזי פוגלמן, פרסמו היום גילוי דעת משותף, שבו מתחו ביקורת חריפה על החלטת הממשלה בנוגע למועצת הרשות השנייה והזהירו מפני השלכותיה על מערכת המשפט ושלטון החוק.

בגילוי הדעת נכתב כי ההחלטה שקיבלה הממשלה אתמול מהווה, לדבריהם, "קריאה מצד הממשלה לאי כיבוד ואי ציות לצווי בית המשפט". עוד הוסיפו כי "אי ציות לצווים והחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה".

לדבריהם, מדובר במהלך חסר תקדים, אשר "משבש באופן מוחלט את סדרי השלטון והמשפט במדינה", ועלול להוביל לאנרכיה ולריכוז כלל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד בלבד.

עוד ציינו הנשיאים בדימוס כי מצב כזה לא יאפשר קיומם של חיים תקינים במדינה, וקראו לממשלה להבהיר באופן מפורש כי היא מחויבת לקיים את פסקי הדין והחלטות בתי המשפט.

הודעתם מגיעה על רקע החלטת הממשלה, שהתקבלה פה אחד, שלפיה לא תכיר בהחלטות, מינויים או פעולות שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד זו אינה עומדת, לשיטת הממשלה, בתנאי הסף שנקבעו בחוק. ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון שהורתה על המשך פעילות המועצה, אף שמספר חבריה ירד מתחת לרף הקבוע בחוק, לשיטת הממשלה.

בג"ץאסתר חיותהרשות השניהאהרון ברקאשר גרוניסדורית ביניש

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4
לפני צהלות השמחה, תחשבו האם הייתם רוצים לחיות במדינה דיקטטורית בה נתניהו הוא מנהיג ללא הגבלות חוקיות, שכבר לא צריך באמת להיבחר באופן דמוקרטי. בשלב הזה הוא כבר לא יזדקק לתמיכת הציבור החרדי, ואם חשבתם שהיום המשטרה אלימה בהפגנות החרדים... שם כבר תראו שימוש באש חיה ממש.
רק לא ג ושס
מה זה קשור???? היחידית שאין להם גבולות הם השמאל ובית המשפט, הממשלה סה"כ אמרה לציית לחוק ולא למי שלא מציית לחוק, אם בית המשפט היה מורה להרוג או לגנוב והממשלה היתה מתגגדת, זה סוף הדמוקרטיה?? או צייות לחוק ולא לבריונים
יהודי
הממשלה קובעת את החוק (ע"י הכנסת שבשליטתה המלאה), ועכשיו גם תחליט אם הפעולות של עצמה כן או לא חוקיות, בלי קשר לפסיקת בתי המשפט? אם כן עקרת לחלוטין את הפרדת הרשויות, והרי לך סוף הדמוקרטיה (כי אין דמוקרטיה ללא הפרדת רשויות).
רק לא ג ושס
מי שאשם במצב הם השופטים בעצמם, הם הביאו למצב הזה, אז מה להם כי ילינו
יעקב
3
לא ציפינו מהחבורה הזו עליונים ומורמים מעם לתמוך ברצון העם כפי שבחר בבחירות . כמובן שהם יתמכו בחבריהם כי חבר מביא חבר לאג'נדה המושחתת של הבג"ץ
דון יעלטן
האופן בו אתה מקדש את רצון העם בבחירות הוא אכן אצילי מאד. מעניין אם כך ראית זאת גם כשנבחרה ממשלת בנט-מנצור עבאס.
רק לא ג ושס
2
אותו בג"ץ שוב ושוב מצפצף על חוקי הכנסת ולא מציית לחוק הוא יטיף מוסר ?????? האירוניה התאבדה !!!
ירושלמי
1
שלטון החוק היום או יותר נכון הריבון במדינת ישראל הוא הבג״ץ ולכן אי ציות לבג״ץ מהווה את המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה כי הם מגיני הדמוקרטיה הנאורה. היותר נכון שאי ציות לבג״ץ יהיה אחד מהמסמרים הראשונים בארון הקבורה של הדיקטטורה השיפוטית החשוכה
הם לגמרי צודקים

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